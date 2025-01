A hazai energiabiztonság uniós szinten kiemelkedő, a folyamatos energiaellátás mellett Európa legalacsonyabb áram- és gázárait garantálja a kormány a magyar családok számára – hangoztatta az Energiaügyi Minisztérium (EM) energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára szerdán Jászberényben, ahol okos nyomásszabályozó állomást (telemechanizált gáznyomás-szabályozó állomást) adtak át. Steiner Attila példaértékűnek nevezte a beruházást, hozzátéve: ez egy pilot program, amely ha beválik, a megoldás az egész ország területén elterjedhet. Gratulált, hogy hazai vállalkozókkal együtt tud megvalósulni ez a beruházás, amely szavai szerint pozitív üzenet a hazai gazdaság szempontjából.

A gáz fontos szerepet tölt be a sikeres zöldátállásban, ezért fontos a folyamatos fejlődés és az új technológiák alkalmazása, amire remek példa a Jászberényben telepített okos nyomásszabályozó − mondta. A két középnyomású gázfogadó állomás működésével több mint 11 ezer család és vállalkozás energiaellátását biztosítja.

Az államtitkár elmondta: a hazai csaknem kétmilliárd köbméternyi földgáz-kitermelés európai viszonylatban is jelentős. A gáztárolók fogyasztásarányos töltöttsége az uniós átlagot több mint kétszeresen múlja felül. Földgázból az energiaválság előtti 10-11 milliárd köbméteres szintnél sokkal kevesebbet, 8,5 milliárd köbmétert tett ki a fogyasztás 2023 után 2024-ben is. Jelenleg mintegy négymilliárd köbméternyi a rendelkezésre álló gáztartalék, ez a mennyiség harmadával haladja meg az éves lakossági fogyasztást.

A déli irányú importszállítások mellett egyre növekvő mértékben lehet támaszkodni a hazai kitermelésre is – jegyezte meg. Az energia több mint egyharmadát gáz formájában használja fel Magyarország, a földgáz jól ki tudja egészíteni a megújuló energiatermelést. A megújuló energiatermelés arányának növekedéséhez Magyarországon a gáztüzelésű erőműveket is fejleszteni kell, mert azokban az időszakokban, amikor nem termelnek a megújuló termelő létesítmények, „valamit be kell kell állítani a sorba” − fogalmazott az államtitkár.

Torda Balázs, az OPUS TIGÁZ Zrt. vezérigazgatója elmondta: az ellátásbiztonság és hatékonyság növelése mellett több olyan fejlesztést, kísérletet is folytatnak, amely a környezetvédelmi célokat is előtérbe helyezi. Az NRG Works Kft.-vel közös, mintegy 120 millió forint értékű, egyedi fejlesztésükkel a nyomásszabályozó állomás telemechanizálása válik elérhetővé.

Az okos nyomásszabályozó állomással biztosítottá válik a berendezések legteljesebb felügyelete, az ügyfeleket ellátó hálózatuk nyomásviszonyai az igényeket dinamikusan és autonóm módon képesek követni.

Terveik szerint ezt a megoldást a tesztüzemet követően a többi állomásban is fokozatosan el fogják terjeszteni, amivel javul az üzembiztonság és csökkennek a hálózati szivárgások.

Jászberényi Zoltán, a teljes mértékben magyar tulajdonban levő NRG Works Kft. vezérigazgatója elmondta: a valós kapacitásigényű nyomásdinamizálás mellett folyamatos elektronikai felügyelet, online információ és szoftveres hozzáférés is megvalósul, így a karbantartások is tervezhetőbbek lesznek.

Magyarországon a mechanikai nyomásszabályzó állomások környékén jellemzően nincsen villamosenergia-betáplálás, ezért kifejlesztettek egy autonóm, megújuló energiára épülő termelő és tároló energetikai modult. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint az okos nyomásszabályozó állomás mostani átadását követően 4-5 hónap tesztidőszak következik. A tervek szerint a próbaüzem tapasztalatai alapján 2025-ben már elindulhat a mesterséges intelligenciára épülő üzemeltetési algoritmusok fejlesztése.