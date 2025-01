Beköszöntött a lehetőségek éve az ingatlanpiacon

Erőteljes évkezdet van kibontakozóban a lakáspiacon az Ingatlan.com elemzése szerint. Már 2024 utolsó és 2025 első napjaiban is – december 27. és január 5. között – éves összevetésben nyolc százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma, ami a két évvel ezelőtti szintet 28 százalékkal haladja meg.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunk megkeresésére elmondta: ha megyénként nézzük, két térség kifejezetten élénkülés előtt áll. Elsőre meglepőnek tűnhet, hogy pont Somogy vármegye, pontosabban a Balaton környéke az egyik ilyen régió. Itt a múlt év még nem hozott akkora élénkülést mint más régiókban, ugyanis a legtöbben nem az elsődleges otthonukat vásárolják a Balaton környékén. A szakértő megjegyezte, Somogyhoz hasonlóan Veszprém megyében is visszafogottan nőtt a kereslet, viszont a budapesti Airbnb-moratórium bevezetéséből is profitálhat idén a Balaton, de a keresletet önmagában az ingatlanpiacon megjelenő ezermilliárdos nagyságrendű pénzeső is növelheti. A Balaton a legnagyobb Airbnb-lokáció lehet, jó lehetőség tehát azoknak, akik rövid távú lakás- vagy szobakiadásban, panzióztatásban gondolkodnak – mutatott rá a szakértő.

Békés vármegye mind a térséget mind a megyeszékhelyet nézve a legolcsóbb és nem számított húzóerőnek az ingatlanpiacon, ám azzal, hogy Románia a schengeni övezet része lett, ez változhat.

Románia legnyugatibb vidéke felől nézve ugyanis a határ innenső oldalán olcsóbbak az ingatlanok és a gyorsforgalmi úthálózat megléte miatt megérheti az ingázás, és most már a határon sem kell várakozni. Ugyanez igaz egyébként a Miskolc–Kassa autópálya-kapcsolatra is.

Településtípusonként nézve is jó lehetőségek előtt áll az ingatlanpiac, itt két várost emelt ki a szakértő. Az év második felében már megkezdheti működését a BMW Debrecenben vagy a BYD Szegeden, ami lakhatási igényeket jelent. Amíg ez a hatás Szegeden csak most kezd mutatkozni, addig Debrecen már 2018-től elkezdett felértékelődni – közelítve a budapesti árszinteket. Ugyanakkor a szakértő szerint kérdéses az is, hogy újraindul-e az agglomerációba irányuló kiköltözéshullám az árak emelkedése miatt. Ugyanis így a kisebb települések, Budapesten pedig a külső (a legolcsóbbnak számító XX. és XXIII.) kerületek is keresettebbek lehetnek.

Nem csupán a térségek vagy a településméret határozzák meg az ingatlanpiacot, hanem a kormányzati ösztönzők is. Újraindult az otthonfelújítási támogatás az ötezer főnél kisebb településeken, ilyenek pedig a főváros vonzáskörzetében is találhatóak. Tart még az otthonfelújítási program is, és aki már nem tervez további gyereket, a falusi csok előnyeit is kihasználhatja. Ha pedig ezt kombinálja az otthonfelújítási támogatással, akkor könnyen lehet, hogy nem ott választ új lakhelyet, ahol eredetileg tervezte.

A szakértő szerint az előbb felsoroltak tükrében 2025 olyan esztendő lehet, ahol mind a saját célra, mind a befektetési célra vásárlók megtalálhatják a számításukat. Ami az időzítést illeti, a magas kamatozású inflációkövető állampapírok hozamainak kifizetése 2025 első felében, javarészt februárban esedékes. A befektetők által generált keresleti hullám várhatóan gyorsan végigsöpör Budapesten és a nagyobb városokban, és június végéig várhatóan le is cseng – fogalmazott Balogh László, aki szerint az év második fele lehet a kiegyenlítettebb.

Kitért a lakhatási támogatás bevezetésére is, aminek nem csupán ingatlanpiaci, hanem munkaerőpiaci hatása is lehet. Ugyanis lehetnek olyanok, akik olyan munkaadót választanak (vagy munkahelyet váltanak), amelyik biztosítja ezt a hozzájárulást.