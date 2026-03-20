Amit mindig is szeretett volna tudni: mutatjuk, hogyan fizetik ki a nagy összegű lottónyereményeket

Azt sokan tudják, mire költenék a lottónyereményt, de azt már jóval kevesebben, hogyan jut hozzá a nyertes. A Világgazdaság utánajárt, kell-e adózni a nyeremény után, egyben érkezik-e az összeg vagy akár részletekben is kérhető-e.

Forrás: Szerencsejáték Zrt.

Az egyik legfontosabb kérdés a nyeremények adózása. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 2024. január 1-jétől a lottónyereményeket már nem terheli személyi jövedelemadó, de a korábbi gyakorlat is az volt, hogy a társaság nettó összegeket hirdetett meg.

Ez azt jelenti, hogy az esetlegesen több milliárd forintos főnyereményt a nyertes teljes egészében megkapja.

A szabályzat szerint minden háromszázmillió forint feletti nyeremény kiemelten nagy összegű nyereménynek számít. Ilyen esetben a nyertesnek az úgynevezett nagynyertesvonalat kell hívnia (06-20-933-0630), amelyet

a nemzeti lottótársaság feddhetetlen munkatársa vesz fel.

Az első telefonos beszélgetés során olyan kérdéseket kap a játékos, amelyek alapján beazonosítható, hogy valóban ő a nyertes. Ezt követően kerül sor egy személyes találkozóra, ahol a nyertesnek a nyertes szelvénnyel is igazolnia kell, hogy jogosult a nyeremény felvételére.

A kifizetés minden esetben egy összegben történik, Magyarországon vezetett bankszámlára, amely felett a nyertes igazolhatóan rendelkezési joggal bír, például bankszámlaszerződéssel vagy bankszámlakivonattal.

Nincs részletfizetés, harminc napon belül utalnak, a szerencsés pedig a sorsolástól számított kilencven napon belül igényelheti a nyereményét.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.