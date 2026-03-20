Amit mindig is szeretett volna tudni: mutatjuk, hogyan fizetik ki a nagy összegű lottónyereményeket

Nagy összegű lottónyeremény kifizetésénél nincs készpénzes átadás és részletekben csordogáló vagyon, de sokan nem tudják, hogy akkor hogyan is jutnak a lottónyereményükhöz a nagyon szerencsések. A Világgazdaság utánajárt, és azt is kiderítette, kell-e adót fizetni a nyeremény után.

2026. 03. 20. 8:38
Halmozódik a főnyeremény összege Magyarország két legismertebb lottójátékán Forrás: Szerencsejáték Zrt.
Azt sokan tudják, mire költenék a lottónyereményt, de azt már jóval kevesebben, hogyan jut hozzá a nyertes. A Világgazdaság utánajárt, kell-e adózni a nyeremény után, egyben érkezik-e az összeg vagy akár részletekben is kérhető-e. 

A lottónyereményt nem terheli személyi jövedelemadó. Forrás: Szerencsejáték Zrt. 

Az egyik legfontosabb kérdés a nyeremények adózása. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 2024. január 1-jétől a lottónyereményeket már nem terheli személyi jövedelemadó, de a korábbi gyakorlat is az volt, hogy a társaság nettó összegeket hirdetett meg.

Ez azt jelenti, hogy az esetlegesen több milliárd forintos főnyereményt a nyertes teljes egészében megkapja.

A szabályzat szerint minden háromszázmillió forint feletti nyeremény kiemelten nagy összegű nyereménynek számít. Ilyen esetben a nyertesnek az úgynevezett nagynyertesvonalat kell hívnia (06-20-933-0630), amelyet

a nemzeti lottótársaság feddhetetlen munkatársa vesz fel.

Az első telefonos beszélgetés során olyan kérdéseket kap a játékos, amelyek alapján beazonosítható, hogy valóban ő a nyertes. Ezt követően kerül sor egy személyes találkozóra, ahol a nyertesnek a nyertes szelvénnyel is igazolnia kell, hogy jogosult a nyeremény felvételére.

A kifizetés minden esetben egy összegben történik, Magyarországon vezetett bankszámlára, amely felett a nyertes igazolhatóan rendelkezési joggal bír, például bankszámlaszerződéssel vagy bankszámlakivonattal.

Nincs részletfizetés, harminc napon belül utalnak, a szerencsés pedig a sorsolástól számított kilencven napon belül igényelheti a nyereményét.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

