Irányt jelenthetnek a januári kereseti adatok

A héten több fontos adatot is megjelentet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Hétfőn a februári termékkülkereskedelmi adatok jelennek meg. Januárban a külkereskedelmi termékforgalom egyenlege 292 millió eurót tett ki az egy évvel korábbi 768 millió euró után – a KSH jelentős revíziót hajtott végre az első becslést követően. Az export volumene 9,6 százalékkal csökkent éves alapon, ami nagyon gyenge teljesítményt jelent. Eközben az import volumene 2,5 százalékkal lett magasabb. A gyenge volumenváltozásokat csak részben tudta kompenzálni a cserearány javulása: az exportárak 1,1 százalékkal emelkedtek, míg az importárak 7,2 százalékkal csökkentek – ismertette lapunk megkeresésére Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Jelzésértékűek lesznek a januári kereseti adatok

Fotó: Székelyhidi Balázs

Kedden az ipari termelői árak februári adatai, illetve a januári kereseti adatok jelennek meg. Januárban az ipari termelői árak havi alapon 0,9 százalékkal emelkedtek, ám még így is 2,9 százalékkal elmaradtak az egy évvel korábbitól. Az éves alapú mérséklődésben továbbra is az erősebb forintárfolyam és az alacsonyabb energiaárak hatása a meghatározó – ez a hatás az iráni háború okozta piaci mozgások miatt azonban el fog tűnni, mutatott rá Regős Gábor.

Decemberben a bruttó átlagkereset 8,5, míg a nettó 9,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez a 3,3 százalékos decemberi inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset 6,3 százalékos emelkedését jelenti. A 2025-ös év egészében a bruttó átlagbér kilenc, míg a nettó 9,4 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál, ami a bruttó reálkeresetek átlagosan 4,4, míg a nettó 4,8 százalékos növekedését jelenti, ami egy alig növekvő gazdaságban szép teljesítmény – mutatott rá Regős Gábor.

Az év eleji adatokat érdemes lesz figyelni, hiszen képet adnak arról, hogy hogy alakulnak az idei évben a keresetek – de még nem rögtön a januári adatban fogjuk ezt teljes egészében látni, hiszen aki tavaly nem januárban kapott béremelést, annál még a tavalyi emelés lesz hatással.

Szerdán a kormányzati szektor negyedik negyedéves – és így az év egészére vonatkozó – egyenlegéről kaphatunk képet. Az első három negyedévben a kormányzati szektor hiánya a GDP 1,9 százaléka volt. Jellemzően az államháztartás hiánya mindig a negyedik negyedévben a legnagyobb, így fog összességében kialakulni az év egészére egy 5 százalék körüli – az előzetes adatok alapján 4,7 százalékos – deficit.