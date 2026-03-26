Ismét rekordot döntött a turisták száma hazánkban

Februárban sem fékezett a hazai turizmus: a vendégek száma 4,6 százalékkal, a vendégéjszakák száma 5,2 százalékkal nőtt. 2026 februárjában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég 2,4 millió vendégéjszakát töltött el – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrisebb jelentéséből. Február hónapban, hazánkban összesen 18 035 turisztikai szálláshely várta a kikapcsolódni vágyókat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 8:47
A turizmus az elmúlt időszakban igazi húzóágazatnak bizonyult Fotó: Vémi Zoltán
Magyarország népszerűsége a hazai és nemzetközi utazók körében is töretlenül növekszik: idén februárban csaknem 1,1 millió vendég összesen 2,4 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. A vendégek 75 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 0,8 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban – tájékoztatott a KSH.

KSH: A vendégek, valamint az eltöltött vendégéjszakák száma is nőtt a turisztikai szálláshelyeken Illusztráció. (Fotó: Havran Zoltán)

KSH: A belföldi vendégek száma is emelkedett

A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,6 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,0 százalékkal bővült 2025 februárjához képest. Az 509 ezer belföldi vendég csaknem 1,1 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 407 ezer vendéget és 859 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 86 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,9 szzázalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 0,2 százalékkal meghaladta a 2025. februárit. 

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (27 százalékkal), leginkább pedig a Sopron–Fertő térségben csökkent (13 százalékkal). Budapesten 16, a Balatonnál 3,6 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi turisták idén februárban is Budapestre látogattak a legszívesebben

A külföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 4,2 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 5,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 5,1 százalékkal nőtt 2025 februárjához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 559 ezer külföldi vendég közel 1,4 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 390 ezer vendéget és 971 ezer vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,4 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 1,4 százalékkal elmaradt a 2025. februáritól. 

A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (15 százalékkal), leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (7,7 százalékkal). Budapesten 6,3, a Balatonnál 4,2 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Február hónapban, hazánkban összesen 18 035 turisztikai szálláshely várta a kikapcsolódni vágyókat

Ezen belül 2058 kereskedelmi, illetve 15 977 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 914 szálloda és 846 panzió volt nyitva február egy részében vagy egészében. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 61,8 milliárd forint volt, folyó áron 3,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 6,7 százalékkal többet, mintegy 2,2 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2026. január–februárban az előző év azonos időszakához képest:

  • A turisztikai szálláshelyeken 4,9 százalékkal több, összesen 2,1 millió vendéget regisztráltak.
  • A belföldi vendégek száma 4,7, a külföldieké 5,1 százalékkal több (1,0 millió, illetve 1,1 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.

A turizmus a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje

Az ágazat a GDP több mint 14 százalékát adja, és csaknem négyszázezer család számára biztosít megélhetést – írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány célja, hogy tovább növelje a turisztikai ágazat versenyképességét és hazánk nemzetközi vonzerejét, ezért a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül 2,5 százalékos, kedvező kamatozású hitelekkel erősíti a szektort. Emellett a kormány elindította a KTH Start 2=3 akciót, ahol az egy-kétmillió forint közötti Start Beruházási vagy Forgóeszköz hiteligénylésekhez további – akár egymillió forint – vissza nem térítendő állami támogatás is igényelhető a legkisebb turisztikai szolgáltatók, így az adószámos magánszemélyek és az egyéni vállalkozók számára is.

A kormány az 5+1 pontból álló, több mint százmilliárdos vendéglátóipari akcióterv részeként az éttermek után a cukrászdák számára is elérhetővé teszi az új, kombinált finanszírozási lehetőséget. 2026. április 8-tól az „5+5” pénzügyi konstrukció keretében a cukrászdák üzemeltetői is pályázhatnak ötmillió forint összegű KTH Start kölcsönük mellé további ötmillió forintos vissza nem térítendő támogatásra.

A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér a hazai turizmus egyik legfontosabb sarokköve, ezért a kormány a Terminal+ projekt részeként egymilliárd euró értékű fejlesztést valósít meg. A kormány célja, hogy a reptér az évtized végére évi 25 millió utas magas színvonalú kiszolgálására legyen képes, ami tovább erősíti Magyarország nemzetközi elérhetőségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

