Ismét rekordot döntött a turisták száma hazánkban

Magyarország népszerűsége a hazai és nemzetközi utazók körében is töretlenül növekszik: idén februárban csaknem 1,1 millió vendég összesen 2,4 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. A vendégek 75 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 0,8 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban – tájékoztatott a KSH.

KSH: A belföldi vendégek száma is emelkedett

A belföldi vendégek száma 4,9, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,6 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,0 százalékkal bővült 2025 februárjához képest. Az 509 ezer belföldi vendég csaknem 1,1 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 407 ezer vendéget és 859 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 86 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,9 szzázalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 0,2 százalékkal meghaladta a 2025. februárit.

A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (27 százalékkal), leginkább pedig a Sopron–Fertő térségben csökkent (13 százalékkal). Budapesten 16, a Balatonnál 3,6 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi turisták idén februárban is Budapestre látogattak a legszívesebben

A külföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 4,2 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 5,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 5,1 százalékkal nőtt 2025 februárjához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 559 ezer külföldi vendég közel 1,4 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 390 ezer vendéget és 971 ezer vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,4 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 1,4 százalékkal elmaradt a 2025. februáritól.