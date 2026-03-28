Otthon startból nyaralót – nem minden az, aminek látszik

Lakosságarányosan oszlik el a fix 3 százalékos hitel igénylőinek száma. Az Otthon start a Balaton térségében is segítség lehet, az igényelt lakáskölcsönök kétharmada támogatott konstrukció.

M. Orbán András
2026. 03. 28. 6:37
Forrás: Székelyhidi Balázs
Az Otthon start esetében is nehéz behatárolni, mi számít tisztán befektetési célnak, és ugyanígy nehéz elsőre megállapítani, hogy egy lakóépületként nyilvántartott nyaralót milyen céllal vesz meg valaki. A fix 3 százalékos hitel igénylési számai ugyanakkor az országos népességeloszlásnak megfelelők – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Otthon starttal akár nyaraló is megvásárolható, nem azért, amiért sokan elsőre gondolnák. Fotó: Shutterstock

Kifejtette, a bankokon is múlik, melyik ingatlant hitelezik, hiszen mindenképp lakóingatlanként kell a nyilvántartásban szerepeljen (igaz, állhat külterületen vagy lehet zártkert is).

A kistelepüléseken pedig jellemzően nem a minimális tízszázalékos, hanem magasabb önerőt kérnek a hitelintézetek, igaz – vetette közbe Balogh László –, ezeken a helyeken kisebb az ingatlanpiaci forgalom és az árak is alacsonyabbak, ezt a felállást árazza be a pénzintézet a magasabb önrésszel. Ugyanakkor kistelepülésen az árak miatt például egy harmincszázalékos önrész sem feltétlenül magasabb, mint egy ötvenmillió forintért kínált (jóval keresettebb) nagyvárosi lakás esetében, ahol a bank megelégszik a minimális tíz százalékkal, a példában ötmillió forint meglétével.

Az előbb felsoroltak a Balaton és a Velencei-tó esetében is igazak. Az előbbi térségében is élnek elsőlakás-vásárlók, az utóbbi pedig már nem nyaraló-, hanem sokkal inkább lakóövezet – itt jön képbe a népességarányosság, Gárdony és Velence lakosságszáma növekszik, egyszerre számítanak Székesfehérvár és Budapest agglomerációjának.

A magyar tenger pedig azért érdekes, mert itt is van, aki szeretne helyben maradni, ám az ingatlanárakat elsősorban nem a helyi keresetű vevőkre szabták. Így fordulhat elő akár, hogy valaki zártkertet vagy (lakóövezeti besorolású) nyaralót vesz első lakásként, ám nem azért, hogy kiadja, hanem a megfizethetősége miatt.

És amíg a fővárosban már elérhetők Otthon starttal megvehető új építésű lakások, addig ebben a térségben ez az ingatlankategória aligha jöhet szóba elsőlakás-vásárlóként, mivel az itteni újlakás-négyzetméterárak felette vannak a maximalizált másfél millió forintnak, nem ez a vevőkör az elsődleges célközönség.

A munkalehetőségek ugyanakkor a Balaton környéki lokációk lakhatási igényeit is formálják. Tapolca, Pápa, Veszprém és Keszthely környékén jelenhetnek meg elsőlakás-vásárlók a szakértő szerint. Emlékezetes, Veszprém vármegye például az országon belüli népességvándorlások nyertese, azaz nem az elvándorlás jellemző, hanem a minimális lakosságszám-gyarapodás. Általános jelenségnek tekinthető ugyanis – és nem csak Budapesthez köthető – az a kiköltözési hullám, ami az ingatlanárak emelkedésekor természetes. A magasabb árak miatt a nagyvárosok lakosságszáma csökkenni kezd (több a ki-, mint a beköltöző), mert sokan nem találnak maguknak megfizethető, illetve kívánt méretű, minőségű ingatlant.

A szakértő kitért arra is, hogy tíz igényelt lakáshitelből hat-hét Otthon startos, a fix 3 százalékos konstrukciót választók negyven százaléka házas, a jövedelmi háttér pedig mindenképp javítja a hitelképességet. Az Otthon start, mint ismert, nem kötődik gyerekvállaláshoz, kifejezetten az elsőlakás-vásárlókat célozza, ráadásul életkori megkötése sincsen, így túlzás nélkül állítható, hogy változatlan maradhat a népszerűsége, különösen, hogy más konstrukcióval, például falusi csokkal is kombinálható. A következő, hamarosan napirendre kerülő finomhangolás az lesz, hogy a jelenleg külföldön élő elsőlakás-vásárlók is igénybe vehessék a hitelt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

