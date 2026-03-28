Otthon startból nyaralót – nem minden az, aminek látszik

Az Otthon start esetében is nehéz behatárolni, mi számít tisztán befektetési célnak, és ugyanígy nehéz elsőre megállapítani, hogy egy lakóépületként nyilvántartott nyaralót milyen céllal vesz meg valaki. A fix 3 százalékos hitel igénylési számai ugyanakkor az országos népességeloszlásnak megfelelők – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Kifejtette, a bankokon is múlik, melyik ingatlant hitelezik, hiszen mindenképp lakóingatlanként kell a nyilvántartásban szerepeljen (igaz, állhat külterületen vagy lehet zártkert is).

A kistelepüléseken pedig jellemzően nem a minimális tízszázalékos, hanem magasabb önerőt kérnek a hitelintézetek, igaz – vetette közbe Balogh László –, ezeken a helyeken kisebb az ingatlanpiaci forgalom és az árak is alacsonyabbak, ezt a felállást árazza be a pénzintézet a magasabb önrésszel. Ugyanakkor kistelepülésen az árak miatt például egy harmincszázalékos önrész sem feltétlenül magasabb, mint egy ötvenmillió forintért kínált (jóval keresettebb) nagyvárosi lakás esetében, ahol a bank megelégszik a minimális tíz százalékkal, a példában ötmillió forint meglétével.

Az előbb felsoroltak a Balaton és a Velencei-tó esetében is igazak. Az előbbi térségében is élnek elsőlakás-vásárlók, az utóbbi pedig már nem nyaraló-, hanem sokkal inkább lakóövezet – itt jön képbe a népességarányosság, Gárdony és Velence lakosságszáma növekszik, egyszerre számítanak Székesfehérvár és Budapest agglomerációjának.

A magyar tenger pedig azért érdekes, mert itt is van, aki szeretne helyben maradni, ám az ingatlanárakat elsősorban nem a helyi keresetű vevőkre szabták. Így fordulhat elő akár, hogy valaki zártkertet vagy (lakóövezeti besorolású) nyaralót vesz első lakásként, ám nem azért, hogy kiadja, hanem a megfizethetősége miatt.

És amíg a fővárosban már elérhetők Otthon starttal megvehető új építésű lakások, addig ebben a térségben ez az ingatlankategória aligha jöhet szóba elsőlakás-vásárlóként, mivel az itteni újlakás-négyzetméterárak felette vannak a maximalizált másfél millió forintnak, nem ez a vevőkör az elsődleges célközönség.