Orbán Viktor: A Tisza eltörölné a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést, ha hagynánk + videó

A miskolciak is olcsóbban utazhatnak - indul a tarifaközösség

Budapest, Csongrád, Ercsi, Esztergom, Érd és Debrecen után ezúttal Miskolc csatlakozik a nemzeti tarifaközösséghez. Április 1-jétől – Miskolc közigazgatási határán belül – immár a helyi, kombinált MVK-bérleteket is elfogadják a MÁV-csoport helyközi vasúti- és buszjáratain, míg Miskolc összes helyi járatán országbérlettel és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyebérlettel is lehet utazni - közölte a vasúttársaság.

Lengyel Gabriella
2026. 03. 28. 10:02
illusztráció Fotó: MTI/Hegedüs Róbert Forrás: MTI
A lépés havonta akár több tízezer forint megtakarítást jelenthet a térségben élő és közlekedő családoknak. Az ország más tájain élő, Miskolcra kiránduló utasok szintén sokat spórolhatnak azzal, hogy ezentúl egyetlen díjtermék: a MÁV-csoport országbérlete is elegendő lesz számukra nemcsak a városba való eljutáshoz, hanem a városon belüli közlekedéshez is - közölték.  A tarifaközösség részlete a következők lesznek.

Miskolc és a tarifaközösség között közlekedő Stadler FLIRT modern személyszállító vonatok a város térségében, felújított, nemrég villamosított dupla sínpályáján, az ugyancsak modernizált vasútállomás közelében.
Miskolc városa is belép a tarifaközössége/Fotó: Jászai Csaba

Jó hír az ingázóknak is

Az Építési és Közlekedési Minisztérium, a MÁV-csoport és Miskolc városa között megkötött tarifamegállapodás így egyszerre jó hír az ingázóknak és az országot járó, kiránduló családoknak. A családok különösen nagy nyertesei a lépésnek: 

  • a kölcsönös bérletelfogadásnak köszönhetően ugyanis az ingyenes utazás feltételei is egységessé váltak, 
  • azaz a 14 év alatti gyermekeknek immár diákbérletre sincs szükségük az MVK-járatain, hiszen a városi buszokon és villamosokon éppúgy díjmentesen utazhatnak, mint a MÁV-csoport járatain.

A 2024-es tarifareform bevezetése óta a fővárosban a BKK járatain is elfogadják a vármegye- és országbérleteket a helyi közösségi közlekedésben, azóta

  •  Csongrád, 
  • Ercsi, 
  • Esztergom, 
  • Érd, 
  • Debrecen helyi járatai is igénybe vehetők ezekkel. 

 

Két bérlet helyett elég lesz egy is - ez a tarifaközösség előnye 


Miskolc város önkormányzatával kialakított kölcsönös elfogadási és értékesítési együttműködés alapján április 1-jétől az ország negyedik legnépesebb települése is csatlakozik a tarifaközösséghez, ezáltal több mint 140 ezer miskolci, illetve 610 ezer Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lakos számára válik kedvezőbbé az utazás: ezentúl a helyi kombinált (összvonalas) MVK-bérleteket elfogadjuk a vonatokon és a helyközi buszjáratokon Miskolc közigazgatási határán belül. Az MVK pedig kölcsönösen elfogadja járatain – ideértve a Felsőzsolcára közlekedő 7-es viszonylat teljes vonalát is – a havi és éves országbérletet és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyebérletet.
Már nem csak országosan, hanem Miskolcon belül is minden 14 év alatti számára a helyi közlekedésben is ingyenessé válik az utazás, a 14 éven felüli tanulók és a 65 év alatti nyugdíjasok pedig a kedvezményes Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyebérlettel mindössze 945 forintért vehetik igénybe a MÁV-csoport és a helyi közlekedés szolgáltatásait. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

