A miskolciak is olcsóbban utazhatnak - indul a tarifaközösség

A lépés havonta akár több tízezer forint megtakarítást jelenthet a térségben élő és közlekedő családoknak. Az ország más tájain élő, Miskolcra kiránduló utasok szintén sokat spórolhatnak azzal, hogy ezentúl egyetlen díjtermék: a MÁV-csoport országbérlete is elegendő lesz számukra nemcsak a városba való eljutáshoz, hanem a városon belüli közlekedéshez is - közölték. A tarifaközösség részlete a következők lesznek.

Miskolc városa is belép a tarifaközössége/Fotó: Jászai Csaba

Jó hír az ingázóknak is

Az Építési és Közlekedési Minisztérium, a MÁV-csoport és Miskolc városa között megkötött tarifamegállapodás így egyszerre jó hír az ingázóknak és az országot járó, kiránduló családoknak. A családok különösen nagy nyertesei a lépésnek:

a kölcsönös bérletelfogadásnak köszönhetően ugyanis az ingyenes utazás feltételei is egységessé váltak,

azaz a 14 év alatti gyermekeknek immár diákbérletre sincs szükségük az MVK-járatain, hiszen a városi buszokon és villamosokon éppúgy díjmentesen utazhatnak, mint a MÁV-csoport járatain.

A 2024-es tarifareform bevezetése óta a fővárosban a BKK járatain is elfogadják a vármegye- és országbérleteket a helyi közösségi közlekedésben, azóta

Csongrád,

Ercsi,

Esztergom,

Érd,

Debrecen helyi járatai is igénybe vehetők ezekkel.

Két bérlet helyett elég lesz egy is - ez a tarifaközösség előnye



Miskolc város önkormányzatával kialakított kölcsönös elfogadási és értékesítési együttműködés alapján április 1-jétől az ország negyedik legnépesebb települése is csatlakozik a tarifaközösséghez, ezáltal több mint 140 ezer miskolci, illetve 610 ezer Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lakos számára válik kedvezőbbé az utazás: ezentúl a helyi kombinált (összvonalas) MVK-bérleteket elfogadjuk a vonatokon és a helyközi buszjáratokon Miskolc közigazgatási határán belül. Az MVK pedig kölcsönösen elfogadja járatain – ideértve a Felsőzsolcára közlekedő 7-es viszonylat teljes vonalát is – a havi és éves országbérletet és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyebérletet.

Már nem csak országosan, hanem Miskolcon belül is minden 14 év alatti számára a helyi közlekedésben is ingyenessé válik az utazás, a 14 éven felüli tanulók és a 65 év alatti nyugdíjasok pedig a kedvezményes Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyebérlettel mindössze 945 forintért vehetik igénybe a MÁV-csoport és a helyi közlekedés szolgáltatásait.