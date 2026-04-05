Rekordmagasságba emelkedett a dízel ára egy uniós országban, utcára vonultak a fuvarozók

A hollandiai dízelüzemanyag átlagos ajánlott ára egy nap alatt 10 eurócenttel emelkedett, és ezzel új rekordot döntött: literenként elérte a 2,79 eurót, ami közel 1100 forint – írja a Világgazdaság az ANP hírügynökség jelentése alapján.

A dízel ára most már gyorsabban nő, mint a benziné, ami fordulatot jelent a korábbi trendhez képest. A szakértők szerint ennek fő oka, hogy az Európai Unió a dízelimport terén nagyobb függőséget mutat a külföldi forrásoktól, mint a benzin esetében. A növekvő üzemanyagárak miatt egyre hangosabbak a tiltakozások is.

Előző nap Hollandia északi részén mintegy ötven teherautó-sofőr demonstrációt szervezett.

A Világgazdaság TNO holland kutatóintézet számításai szerint azonban az adó csökkentése csak korlátozott hatással lenne az üzemanyagárakra.

A szakértők szerint hosszú távon hatékonyabb megoldásokat kellene keresni a kőolajáraktól való függőség csökkentésére. Ezek között említik az elektromos járművek elterjesztését, a tömegközlekedés fejlesztését, valamint az autómegosztás-szolgáltatások támogatását.

Jelenleg Hollandiában a benzin átlagos literenkénti ára meghaladja a 2,53 eurót, míg a dízel ára a legutóbbi időszakban 2,52 és 2,57 euró között mozgott.

Összehasonlításképpen: 2026 elején a benzin még körülbelül 2,02 euróba, a dízel pedig mintegy 1,80 euróba került literenként. A szakértők nem tartják kizártnak, hogy az üzemanyagárak tovább emelkednek a következő időszakban. - írja a portál.