Fontos határidő jár le ma éjfélkor – ez minden autóst érint

A több mint 3,5 millió érintett autósból április 13-ig már több mint kétmillióan befizették, közülük több mint 378 ezren a NAV mobilappjában intézték a gépjárműadót. A gépjárműadó átutalással is rendezhető, az összeget a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla) kell befizetni, illetve kényelmes megoldás lehet a határozatban szereplő fizetési linken keresztüli fizetés. Fontos, hogy átutaláskor a közleményben az adóazonosító jelet vagy az adószámot kell feltüntetni, nem a rendszámot.

Fontos határidő jár le ma éjfélkor

NAV: A befizetési határidő fő szabály szerint április 15-e, de vannak kivételek

Aki nem tudja egy összegben megfizetni a gépjárműadót, válassza a rendkívül egyszerű, automatikus és pótlékmentes részletfizetést. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók automatikusan élhetnek a legfeljebb öthavi kamatmentes konstrukcióval. A NAV-Mobilban intézhető ez is a legegyszerűbben, gyakorlatilag csak a részletfizetések számát kell kiválasztani, és az applikációban rövid idő alatt már meg is jelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. Április 13-ig már mintegy 25 ezren éltek a lehetőséggel. A nehézségekkel küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. A NAV Infóvonala a 1819-es (külföldről a +36-1-461-1819) számon hosszított ügyelettel várja ma 18 óráig azok hívását a gépjárműadó menüpontban, akik az adó befizetése kapcsán kérnek segítséget.

Tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető, a hívás ingyenes, ám fontos tudni, hogy a gépjárműadó összegéről ezen a csatornán nem adható információ. Ha valaki az adó összegére kíváncsi, azt a gépjárműadó-határozatban vagy néhány koppintással a NAV-Mobilban nézheti meg. Szükség esetén kiszámítható a fizetendő adó összege a NAV gépjárműadó-kalkulátorával is.

A befizetési határidő fő szabály szerint április 15-e, de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul.

A számítás egyszerű: a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított harminc nap. Így például ha valaki április 16-án veszi át a határozatot, annak az esetében a fizetési határidő: május 17. Az összes tudnivalót – a számítás módját és az esetleges mentességeket – a NAV honlapján külön csempe tartalmazza, illetve valamennyi részletszabály megtalálható a 95. számú információs füzetben – derül ki a NAV közleményéből.