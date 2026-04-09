Egyre nagyobb a felfordulás a használt autók piacán – mi lesz a dízelekkel?

Megállíthatatlanul nő az érdeklődés az elektromos és hibrid hajtáslánccal ellátott gépjárművek iránt, dízelautókra egyre kevesebben pályáznak, a benzinesek pedig még mindig vezetik a népszerűségi versenyt – egyéb érdekességek mellett ez is kiderült a Használtautó.hu 2026. márciusi számaiból.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 8:30
Fotó: Németh András Péter/Szabad Föld
Rendkívül erős volt 2026 harmadik hónapja a Használtautó.hu-n: a márciusi összegzés szerint az érdeklődések (avagy a telefonszám- és e-mail-cím-felfedések) száma átlépte a 453 ezret, a feladott hirdetések száma pedig a 110 ezret, ezzel mindkettő felülmúlta a tavalyi év azonos időszakában megfigyelt adatokat. Miközben a ferde hátúak (1. hely) és a kombik (3. hely) iránti érdeklődés érdemben nem változott, SUV-okat (2. hely) majdnem 20 százalékkal többen (95 600-an) kerestek. A szedánok (4. hely) népszerűsége eközben kilenc százalékkal csökkent.

Átalakulóban a használtautó-piac. Fotó: Ayvens

Az átlagos vételár szüntelenül nő (a tavalyi 4,9 millióról már 5,5 millióra növekedett), viszont csökkent az átlagéletkor (2025: 13,16 év; 2026: 12,56 év), és az átlagos futásteljesítmény is (~181 000 kilométerről 171 000 kilométerre).

Ahogy februárban, úgy most is a kombik esetében látható a legnagyobb, 16 százalékos vételár-növekedés (4,3 millióról ötmillióra), a szedánok 13 százalékot, a ferde hátúak tíz százalékot, a SUV-ok kettő százalékot drágultak. Az elektromos autók egy kicsivel megfizethetőbbé váltak (százezer forintot csökkent az átlagáruk 10,3 millióról 10,2 millióra), de a benzinesekhez (4,2 millió helyett 4,7 millió), a dízelekhez (4,6 millió helyett 4,9 millió) és a hibridekhez (10,4 millió helyett 10,7 millió) drágábban juthatunk hozzá, mint 2025 márciusában. 

„A dízelautók iránti érdeklődés már egy ideje csökken, mostanra pedig több mint 20 ezerrel kevesebben keresik ezeket a modelleket tavalyi év azonos időszakához képest. Bár a dízel továbbra is stabil és sokak által kedvelt hajtáslánc, a visszaesés fő oka, hogy a céges vásárlók egyre kevésbé választják őket, emiatt pedig jóval kevesebb dízel kerül a használt piacra. Ezzel szemben egyre több elektromos és hibrid autó jelenik meg a kínálatban. A flották közelgő frissítése és az olajpiaci bizonytalanságok miatt több vásárló fordul az alternatív hajtásláncok felé”  – szögezte le Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

