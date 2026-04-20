A Samsungra esett a Mercedes választása, és ez bizony hazánkat is érintheti

A Samsung SDI közlése szerint most először kötöttek megállapodást a német autógyártóval akkumulátorok szállításáról. A tervek alapján a Mercedes ezeket az akkumulátorokat kompakt és középkategóriás SUV-okba, valamint kupékba építi majd.

2026. 04. 20. 10:30
Mercedes – új vezető kerül a kecskeméti gyár élére
Akkumulátoripari megállapodást kötött a Samsung SDI és a Mercedes-Benz, amelynek keretében a dél-koreai vállalat szállít akkumulátorokat a német autógyártó számára – derül ki a dél-koreai cég hétfői közleményéből, amely szerint ez a két cég első ilyen megállapodása – számolt be a Világgazdaság.

Samsung és Mercedes üzlet (Fotó: Mercedes-Benz)

Évekre elkötelezte magát a Samsung mellett a Mercedes

Az ügylet akár Magyarország számára is fontos lehet, hiszen mind a két vállalat rendelkezik gyárral hazánkban. A Samsung SDI közleménye szerint az egyezséget Szöulban írták alá, és azon a Samsung SDI részéről Dzsu Szun Csoj elnök-vezérigazgató, Ha Dzse Cso ügyvezető elnökhelyettes és globális értékesítési vezető vett részt, míg a Mercedest Ola Kallenius elnök, Jürg Burzer technológiai vezető és Mathias Vaitl, a cég koreai leányvállalatának vezérigazgatója képviselte.

A több éves megállapodás értelmében a Samsung magas nikkeltartalmú NMC (nikkel, mangán, kobalt) akkumulátorokat szállít a Mercedes számára, amit a német autógyártó következő generációs kompakt, közepes méretű SUV és kupé modelljeiben használ majd, de a két cég együttműködik a jövőbeni fejlesztések területén is.

Az NMC akkumulátorok magasabb energiasűrűséggel bírnak, mint a piacon utóbbi időben előretörő LFP (vas-foszfát) akkumulátorok, ám utóbbi gyártása olcsóbb, és az ahhoz szükséges alapanyagok könnyebben elérhetők. A Mercedes-Benz azonban ezek szerint a nagyobb teljesítményű eszközök mellett döntött több modellje esetében.

A múlt héten arról röppentek még fel hírek, hogy a Mercedes  kecskeméti gyárát egy új, akkumulátorok összeszerelését végző üzemmel bővítik, amely külső beszállítóktól érkező cellákat szerel majd össze és 2027-től kezdi meg a működését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

