Táborok: egyre szűkül a kínálat, de még nem késő választani

Igen színes kínálatból, összesen csaknem 700-féle nyári tábor közül választhatnak az idei szünetre is a szülők és gyermekeik. Bár a legjobb ár-érték arányú lehetőségekre már nagyrészt beteltek a helyek, még mindig igen sokféle foglalkozás, pihenés szerepel a kínálatban. Ezek a legizgalmasabb idei táborok és ilyen árban lehet most foglalni.

Gazsó Rita
2026. 04. 19. 10:00
Rendkívül széles az idei nyári gyermektáborok kínálata, így április közepén, csak a Táborfigyelőn országszerte körülbelül 700 tábor foglalható, de mintegy 100 turnus már most betelt. A felhozatalban napközis és bentlakásos táborok egyaránt szerepelnek – mondta lapunknak Tóth Béla, a Táborfigyelő portál szervezője.

táborok
A legjobb ár-érték arányú táborok hamarosan teljesen betelnek / Fotó: Anna Bizon

Ilyen táborok szerepelnek a kínálatban

Mint jelezte, tematikát tekintve az elmúlt évekhez hasonlóan rendkívül széles a kínálat:

  • bróker,
  • gyermek-kutya kommunikációs,
  • robotika,
  • lovas,
  • művészeti kaland-,
  • játszóházi, állatkerti
  • alkalmazásfejlesztő
  • vagy éppen TikTok-tábor is foglalható.

Ezen felül idén is találni és rendkívül népszerűek a klasszikus sport- vagy képzőművészeti táborok, illetve az idegen nyelvű, főként angol, valamint japán kultúratáborok is.

Mikor kell foglalni?

Általában már február közepén elindul az előfoglalási szezon minden évben, idén is így volt, és úgy néz ki, hogy mostanra már be is teltek a legjobb ár-érték arányú táborok. Ilyen például az a beszédközpontú angoltábor, amit már 10 éve szerveznek meg, nagyon jó áron. A szünidő mind a tíz hetére kínáltak idén is turnusokat, de mostanra mindet lefoglalták. Jelenleg még van egy szintén kedvező árúnak számító, hasonlóképpen angol nyelvű tábor, de már ott is 90 százalékos a foglaltság.

Tóth Béla elmondta: 

jellemzően május 1-jéig vannak előfoglalási kedvezmények, amivel jórészt kiküszöbölhető az idei áremelkedés, amely nagyságrendileg 10 százalék. 

Tehát akik időben „kapcsolnak”, azok ilyenkor még tavalyi áron táboroztathatják gyermeküket. Ha a barát-vagy testvérkedvezményt is igénybe vesszük, akkor akár 15 százalékot is le lehet faragni a táborok árából. Természetesen később is többféle lehetőség közül tudnak választani, igaz, akkor már előfordulhat, hogy valamilyen kompromisszumot kell majd kötniük. Megeshet, hogy messzebb kell hordani a gyermeket, valószínűleg magasabb összeget kell fizetni, mint amennyit terveztek a szülők, de előfordulhat az is, hogy már nem találnak olyan tematikájú tábort, amelyik a gyermeküket érdekelné. 

Ezek az árak jellemzőek idén

A Táborfigyelő szakértője az árakról is beszélt: eszerint 

egy egyhetes, hétfőtől péntekig tartó napközis tábort, ahonnan délután hazahozzuk a gyermeket, átlagosan 60 ezer forintos áron kínálnak az idei esztendőben. Az úgynevezett ottalvós tábornál, amely jellemzően hétnapos, 100 ezer forint egy turnus ára, de szép számmal találni magasabb árakat, gyakori a 160 ezer forint körüli is.

Az árakat illetően egyébként rendkívül nagy a szórás, annak függvényében, hogy hol van az adott tábor, illetve milyen típusú, milyen tematikájú. Egy lovas tábornak vagy egy anyanyelvi angol tábornak például teljesen más a költsége, mint mondjuk egy nomád vagy egy indián tábornak.

Ami a táborok újdonságait, változatosságát illeti, Tóth Béla rendkívül innovatívnak látja a piacot és igen kreatívnak a szervezőket Magyarországon. Nem véletlen, hiszen mindig az aktuális trendeket kell figyelniük, reagálniuk rá. Így jelennek meg a TikTok-, a drónprogramozó, alkalmazásfejlesztő, programozó- vagy a tőzsdetáborok, esetleg a most nagyon népszerű mesterségesintelligencia-táborok.

Százötvenszer annyi programmal lehet lekötni a mai gyermekeket, mint szüleiket annak idején

A szervezőknek emellett arra is kell figyelniük, hogy le tudják kötni a gyermekek figyelmét, ami ma nem is olyan egyszerű. Míg a mai szülők gyerekkorukban már attól csodálatosan érezték magukat, ha reggel levitték őket a Balaton-partra, ahol kis túlzással egész nap strandoltak, játszottak, a mai gyerekekkel nem ilyen egyszerű. Bár ők is szeretnek strandolni, de egy óra múlva elkezdenek unatkozni. Ha nincs program, már nyúlnak is a telefon után – vázolja a helyzetet Tóth Béla.

Ezért a mai igényeknek megfelelően a táborok programmennyisége, azok élménydússága, impulzivitása, dinamikája az nagyjából 150-szerese a régi gyerektáborokéhoz képest. 

Ennyivel pörgősebb program kell ahhoz, hogy azt a fajta dinamikát tudja kínálni a tábor, amit a gyerekek a számítógépes játékokban vagy éppen a közösségi médiában jelen pillanatban igényelnek – mutat rá.

A szervező szerint kis túlzással azt lehet mondani, hogy egy mai gyerektábor napi programja gyakorlatilag megfelel egy régi gyerektábor egyheti programjának. Tóth Béla hozzátette: azért emellett marad még a gyermekeknek ideje barátkozásra, kalandokra, vagyis másféle, közös élményekre. Tehát egy informatikai tábort sem úgy kell elképzelni, hogy egész nap egy számítógép mellett ülnek. Délelőtt három órán keresztül az adott feladat, tematika szerinti foglalkozásokat tartják, utána ugyanúgy szabadidős programok, sportversenyek, strandolás vár rájuk, vagyis másféle impulzusok is érik őket.

A táborok folyamatos megújulásának is köszönhető, hogy a gyermekek jelentős része évek óta visszajár valamelyik táborba. Előfordult olyan is, aki hatéves korától tizennyolc éves koráig minden évben részt vett valamelyik csoportos pihenésen. Természetesen van ebben kényszer is, hiszen egyik szülő sem tud 10 héten keresztül otthon lenni, programokat szervezni a gyermekének nyaranta, de az idős nagyszülő sem igen tudja lekötni a gyerekek figyelmét heteken keresztül. Ezekben a táborokban viszont amellett, hogy felügyelet alatt állnak, számos élménnyel, tudással gazdagodhatnak, feltöltődhetnek – hangsúlyozta a szervező.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi kell nekünk?

Kondor Katalin avatarja

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

