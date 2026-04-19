Táborok: egyre szűkül a kínálat, de még nem késő választani

Rendkívül széles az idei nyári gyermektáborok kínálata, így április közepén, csak a Táborfigyelőn országszerte körülbelül 700 tábor foglalható, de mintegy 100 turnus már most betelt. A felhozatalban napközis és bentlakásos táborok egyaránt szerepelnek – mondta lapunknak Tóth Béla, a Táborfigyelő portál szervezője.

A legjobb ár-érték arányú táborok hamarosan teljesen betelnek / Fotó: Anna Bizon

Ilyen táborok szerepelnek a kínálatban

Mint jelezte, tematikát tekintve az elmúlt évekhez hasonlóan rendkívül széles a kínálat:

bróker,

gyermek-kutya kommunikációs,

robotika,

lovas,

művészeti kaland-,

játszóházi, állatkerti

alkalmazásfejlesztő

vagy éppen TikTok-tábor is foglalható.

Ezen felül idén is találni és rendkívül népszerűek a klasszikus sport- vagy képzőművészeti táborok, illetve az idegen nyelvű, főként angol, valamint japán kultúratáborok is.

Mikor kell foglalni?

Általában már február közepén elindul az előfoglalási szezon minden évben, idén is így volt, és úgy néz ki, hogy mostanra már be is teltek a legjobb ár-érték arányú táborok. Ilyen például az a beszédközpontú angoltábor, amit már 10 éve szerveznek meg, nagyon jó áron. A szünidő mind a tíz hetére kínáltak idén is turnusokat, de mostanra mindet lefoglalták. Jelenleg még van egy szintén kedvező árúnak számító, hasonlóképpen angol nyelvű tábor, de már ott is 90 százalékos a foglaltság.

Tóth Béla elmondta:

jellemzően május 1-jéig vannak előfoglalási kedvezmények, amivel jórészt kiküszöbölhető az idei áremelkedés, amely nagyságrendileg 10 százalék.

Tehát akik időben „kapcsolnak”, azok ilyenkor még tavalyi áron táboroztathatják gyermeküket. Ha a barát-vagy testvérkedvezményt is igénybe vesszük, akkor akár 15 százalékot is le lehet faragni a táborok árából. Természetesen később is többféle lehetőség közül tudnak választani, igaz, akkor már előfordulhat, hogy valamilyen kompromisszumot kell majd kötniük. Megeshet, hogy messzebb kell hordani a gyermeket, valószínűleg magasabb összeget kell fizetni, mint amennyit terveztek a szülők, de előfordulhat az is, hogy már nem találnak olyan tematikájú tábort, amelyik a gyermeküket érdekelné.