Ezek a vállalatok tettek szert rekordbevételekre a közel-keleti háború nyomán

A közvetlen nyertes a hadiipar

Emily Sawicz, az RSM UK vezető elemzője szerint minden konfliktus egyik legközvetlenebb nyertese a védelmi ipar.

„A konfliktus rávilágított a légvédelmi képességek hiányosságaira, ami felgyorsította a rakétavédelembe, a drónelhárító rendszerekbe és a katonai hardverekbe irányuló beruházásokat Európában és az Egyesült Államokban.”

A háború emellett a kormányok számára szükségessé teszi a fegyverkészletek pótlását is, ami növeli a keresletet.

A védelmi cégek részvényei azonban, amelyek az elmúlt években meredeken emelkedtek, március közepe óta visszaestek, mivel egyre többen tartanak attól, hogy a szektor túlértékelt.

Felpörög a megújulóenergia-cégek piaca

Streeter szerint a konfliktus arra is rávilágított, hogy csökkenteni kell a fosszilis energiahordozóktól való függést. Ez felpörgette az érdeklődést a megújulóenergia-szektor iránt, még az Egyesült Államokban is, ahol a Trump-kormányzat népszerűvé tette a fosszilis energiahordozók fokozott használatát.

A háború miatt a megújulóenergia-beruházásokat egyre inkább a stabilitás és a sokkokkal szembeni ellenálló képesség szempontjából tartják fontosnak.

A benzinárak megugrása az elektromos autók iránti keresletet is növelte, amiből különösen a kínai gyártók igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni.

