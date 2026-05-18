ózdmunkafizikai munka

Ózd, avagy az északi régió egykori gyárvárosa modernitás terén is helytáll már

Ózdot sokáig a nehézipar emlékeivel azonosították, pedig a város ma már jóval összetettebb képet mutat. A régi gyárváros karaktere megmaradt, de mellé új lehetőségek, kisebb cégek, helyi szolgáltatások és folyamatosan alakuló fejlesztések érkeztek. Aki ma állást keres itt, egy olyan városba lép be, ahol a munkaerőpiac még nem simul bele a nagyvárosok zajába, de azért annyira kicsinek sem nevezhető.

Magyar Nemzet
2026. 05. 18. 16:58
Forrás: https://www.magnific.com
Ez a helyzet különleges hangulatot ad a városnak. Ózd ma egyszerre hordozza a múlt emlékét és a jövő keresését. Aki ide néz munka miatt, az nem egy tökéletesre csiszolt, kész rendszert lát, hanem egy olyan várost, amely dolgozik önmagán. És ez sokszor hitelesebb, mint a túl simára lakkozott fejlődéstörténetek.

Lehet innovatív az egykori gyárváros? Még szép!

Ózd munkaerőpiacán az egyik legfontosabb kérdés ma már az, milyen új gazdasági szigetek tudnak megerősödni a régi ipari háttér helyén vagy mellett. A város fejlesztési dokumentumai szerint az iparterületek jobb feltárása, a közlekedési kapcsolatok javítása és a logisztikai bővítés mind ide tartoznak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munka nem egyetlen óriásüzemhez kötődik, hanem kisebb, rugalmasabb szereplőkön keresztül is képes életben maradni.

Ez a modell emberközelibb is. A kisebb cégeknél gyakran közvetlenebb a kapcsolat a munkavállaló és a munkaadó között, a napi működés pedig kevésbé arctalan. Ez sokaknak fontos szempont lehet, különösen ott, ahol a munkavállalók számára a kiszámíthatóság és a helyi beágyazottság legalább olyan érték, mint maga a fizetés. A helyi élet ugyanis erről is szó: kisebb kapaszkodókról, amelyek együtt mégis tartható pályát adnak.

Nem csak a munkahelyek számítanak: mit érdemes tudni az infrastrukturális helyzetről és élhetőségről?

A fejlődés Ózdon nem áll meg a munkahelyeknél. A város közlekedési és városszerkezeti tervei között megjelenik a kerékpárosbarát infrastruktúra, a településrészek jobb összekötése, valamint a zöldebb, élhetőbb környezet kialakítása is. A városi fejlesztések között olyan elemek szerepelnek, mint a kamionparkoló létesítése a barnamezős ipartelep környezetében, illetve az úgynevezett kék-zöld infrastruktúra fejlesztése, ami azt jelzi, hogy a város a gazdaság mellett a mindennapi élhetőségre is figyel.

Ez azért is fontos, mert egy város vonzerejét ma már nem csak az dönti el, hány munkahely elérhető. Számít az is, hogy mennyire könnyű benne közlekedni, mennyire rendezettek a terei, és mennyi esély marad a munka után egy normális, nyugodt életre. Ózd ebből a szempontból is keres valami újat: nem akarja letagadni a múltját, inkább hozzátesz egy élhetőbb, emberibb, modernebb arcot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

