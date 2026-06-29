Felsejlett a legnyagobb gazdasági kihívás

Hogy állunk európai uniós összevetésben?

A KSH nemzetközi kitekintést is tett. Ebből az látszik, hogy 2024-ben az Európai Unióban a 14 évesek és annál fiatalabbak, valamint a 65 évesek és annál idősebbek függőségi arányát kifejező eltartottsági ráta elérte az 56,8 százalékot. A legnagyobb értékek Franciaországban (ahol a kiemelkedő termékenységhez magas várható élettartam párosul) és a skandináv országokban tapasztalhatók. Az átlagosnál magasabb még az eltartottsági ráta Bulgáriában, Horvátországban és a balti országok közül Lettországban, valamint a déli országok közül Portugáliában és Olaszországban. Utóbbiakban és Bulgáriában a legmagasabb az időskorúak aránya az EU-ban. Bulgária, Horvátország és Portugália esetében a termékenység is az uniós átlag feletti. Két aktív korúra egy eltartottnál kevesebb jut Máltán, Luxemburgban és Cipruson. Szintén alacsony az eltartottsági ráta Spanyolországban, Ausztriában, Szlovákiában és Írországban. Magyarország 54,2 százalékos értékével az alacsonyabb eltartottsági rátájú országok közé tartozik, ennek oka elsősorban az európai átlagtól elmaradó várható élettartam és az alacsony születésszám.