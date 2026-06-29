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Felsejlett a legnyagobb gazdasági kihívás

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Immár a gazdasági folyamatokon is tetten érhetők a demográfiai helyzet változásainak hatásai. A múlt héten például a foglalkoztatási és munkanélküliségi adatok alakulásával kapcsolatban hívták fel erre a figyelmet az elemzők. A demográ­fiai helyzet romlása mindenképpen problémát jelent, és ezt sajnos nem is lehet egyik napról a másikra megfordítani.

Kiss Gergely
2026. 06. 29. 6:25
Fontos lenne a családtámogatások fenntartása Forrás: Pexels
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Hogy állunk európai uniós összevetésben?

A KSH nemzetközi kitekintést is tett. Ebből az látszik, hogy 2024-ben az Európai Unióban a 14 évesek és annál fiatalabbak, valamint a 65 évesek és annál idősebbek függőségi arányát kifejező eltartottsági ráta elérte az 56,8 százalékot. A legnagyobb értékek Franciaországban (ahol a kiemelkedő termékenységhez magas várható élettartam párosul) és a skandináv országokban tapasztalhatók. Az átlagosnál magasabb még az eltartottsági ráta Bulgáriában, Horvátországban és a balti országok közül Lettországban, valamint a déli országok közül Portugáliában és Olaszországban. Utóbbiakban és Bulgáriában a legmagasabb az időskorúak aránya az EU-ban. Bulgária, Horvátország és Portugália esetében a termékenység is az uniós átlag feletti. Két aktív korúra egy eltartottnál kevesebb jut Máltán, Luxemburgban és Cipruson. Szintén alacsony az eltartottsági ráta Spanyolországban, Ausztriában, Szlovákiában és Írországban. Magyarország 54,2 százalékos értékével az alacsonyabb eltartottsági rátájú országok közé tartozik, ennek oka elsősorban az európai átlagtól elmaradó várható élettartam és az alacsony születésszám.

Fent tell tartani a gyermeket vállaló családok támogatását

A Nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégia szerint a népesség csökkenésének mérséklésére elsősorban a családokat és a gyermekvállalást támogató intézkedések kialakítása szolgálhat. Ilyen többek között a stabil és kiszámítható családtámogatási rendszer vagy a gyermekeket nevelők munkával kapcsolatos jogszabályi védelme. 

Ez utóbbiak kapcsán sokat tett az előző kormány az elmúlt tizenhat évben. A bruttó hazai termék arányában hazánk nemzetközi összevetésben is kiemelkedő összeget költött a családokra. Kérdés, ebből mit tart meg a Tisza-kormány.

 

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