A tavaszi-nyári szezonban a tranzakciók számában mérsékelt élénkülés, az árak tekintetében pedig stabilizáció várható az OTP Ingatlanpont szerint. A legkeresettebb kategóriát az 50–90 négyzetméteres, téliesített, alacsony rezsijű, hőszivattyús vagy napelemes ingatlanok jelentik a 60–100 millió forint közötti sávban, amelyek a fővárostól 30-60 perces utazási távolságra találhatók.
A balatoni árakat idézi a Dunakanyar
Észak-Budapest és a Dunakanyar egyes részein lassan megközelítik az ingatlanok négyzetméterárai a balatoni szintet. Mindez nem a véletlen műve: a vevők kétharmada ma már Budapestről érkező kiköltöző, aki állandó lakhatásra alkalmas, négy évszakos vízparti otthont keres magának. Ebből pedig az is következik, hogy ezek a környékek könnyen elveszíthetik klasszikus nyaralóövezeti jellegüket.
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