A balatoni árakat idézi a Dunakanyar

A tavaszi-nyári szezonban a tranzakciók számában mérsékelt élénkülés, az árak tekintetében pedig stabilizáció várható az OTP Ingatlanpont szerint. A legkeresettebb kategóriát az 50–90 négyzetméteres, téliesített, alacsony rezsijű, hőszivattyús vagy napelemes ingatlanok jelentik a 60–100 millió forint közötti sávban, amelyek a fővárostól 30-60 perces utazási távolságra találhatók.