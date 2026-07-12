Egykor gyom, ma aszály ellen véd
A talajtakarás szerepe a mezőgazdaságban is egyre hangsúlyosabb: a takarónövények, a mulcs és a fás sávok megőrzik a nedvességet, hűtik a környezetet és csökkentik az aszály kockázatát. Az unió közös agrárpolitikája pedig tartalmaz is erre vonatkozó iránymutatást: a nyár legforróbb hónapjaira minimális talajborítás fenntartását írja elő a gazdáknak. Ennek többféle módon lehet eleget tenni, akár a tarló fenntartásával is, ami nem mellesleg költséghatékony alternatívája a másodvetésnek vagy a takarónövények telepítésének.
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