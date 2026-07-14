Új távlatok a Bükk és a Mátra közelségében: dolgozni és élni is megéri errefelé!

A logisztikai szektorban a targoncavezetők, komissiózók és raktárvezetők munkájára állandó kereslet mutatkozik. De a fuvarszervezők, beszerzők és anyagmozgatási koordinátorok pozíciói is egyre népszerűbbek. Ez a fajta sokszínűség garancia arra, hogy a különböző végzettségű álláskeresők helyben is megtalálják a számításaikat, anélkül, hogy a fővárosba kellene költözniük.

Amennyiben nem a gyártósorok mellett vagy a raktárakban képzeled el magad, a szolgáltató szektor és intézményi háttér is bőséges lehetőséget kínál. A helyi könyvelőirodák, pénzügyi tanácsadók és a nagyobb vállalatok adminisztratív osztályai folyamatosan keresnek precíz, számítógépes ismeretekkel rendelkező munkatársakat.

A kereskedelmi láncok és a helyi vállalkozások szintén stabil bázist jelentenek az elhelyezkedésben. Az eladói, pénztárosi és üzletvezetői pozíciók jó kommunikációs készséget és nagy teherbírást igényelnek, de cserébe pörgős, változatos mindennapokat és biztos havi jövedelmet garantálnak a szektorban dolgozóknak.

Ha nem csupán dolgozni és túlélni szeretnél, errefelé otthonra lelsz

A karrierépítés mellett – vagy inkább előtt – a legfontosabb szempont kell legyen hosszú távon mindig az, hogy mennyi energiánk marad önmagunkra és a családunkra. Salgótarján és a térség ezen a téren is sokat nyújt. Mivel nincsenek órákig tartó nagyvárosi forgalmi dugók, a napi ingázás minimálisra csökken. A délutánokat nem a volán mögött vagy a tömegközlekedésen stresszelve töltöd, hanem valódi pihenéssel.

A Mátra és a Bükk közelsége, a Karancs-Medves vidékének varázslatos túraútvonalai tökéletes menedéket nyújtanak a sűrűbb munkanapok után. A tiszta levegő, a természet csendje és a zöld környezet segít megőrizni a mentális frissességet. Ez az emberléptékű, fenntartható életmód teszi a várost és a régiót igazi, élhető otthonná a jövő generációi számára.