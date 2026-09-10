A bizalom is minőségi követelmény a gyógyászati segédeszközök piacán

A két alapító, Szabó Alexa és Szabó Zoltán József saját életéből ismeri a gyógyászati segédeszközök gyakorlati jelentőségét. Mindketten fogyatékossággal élnek és egészségügyi szakdolgozók. A személyes érintettség több mint másfél évtizedes szaküzleti és vevőszolgálati gyakorlattal kapcsolódik össze. Az eredeti cikkben ez az alapítói és szakmai háttér már központi elem volt.

A működés középpontjában a gyógyászati segédeszközök, az otthonápolás és a rehabilitáció áll. A termékválasztásnál öt tényezőt vizsgálnak együtt: az állapotot és a megoldandó feladatot, az érintett képességeit, a testméreteket, a környezet adottságait és a rendelkezésre álló emberi segítséget.

A szakmai szemlélet szerint egy segédeszközt nem önmagában a termék, hanem az ember, a feladat és a használati környezet felől érdemes megközelíteni. Ugyanaz az eszköz két ember számára ezért nem feltétlenül jelent ugyanolyan jó megoldást.

A szakértelem a vásárlói tapasztalatban is mérhető

A szakértelem egyik legerősebb próbája az, hogy mit tapasztal belőle a vásárló hosszú távon.

Az Értéksziget több mint 9400 vásárlói értékelés alapján 4,9/5-ös eredményt ért el. Ekkora visszajelzésszámnál a magas értékelés már nem néhány kiemelkedő ügyfélélményt jelez, hanem hosszabb időn keresztül ismétlődő tapasztalatot. A véleményekben visszatérően jelenik meg a szakértelem, a segítőkész tájékoztatás, a gyors problémamegoldás és a megbízhatóság.

A bizalom ráadásul nem ér véget a vásárlással. Gyógyászati segédeszközöknél később is felmerülhetnek használati kérdések, méret- vagy beállítási problémák, illetve olyan helyzetek, amelyekben további segítségre van szükség. A szakmai szolgáltatói háttér ezért a választás előtti tájékoztatástól a vásárlást követő segítségig terjed.

A gyakorlati tapasztalatból Tudásközpont lett

A szaküzletben és a vevőszolgálaton felhalmozódó tapasztalatból az évek során szervezett tudásmegosztás alakult ki.

Az Értéksziget Tudásközpont nem különálló kommunikációs felület, hanem a mindennapi gyakorlatban újra és újra felmerülő kérdések, élethelyzetek és döntési problémák rendszerezett tudásbázisa. Több száz szakmai és gyakorlati anyagot fog össze az otthonápolás, a beteggondozás, a rehabilitáció és a segédeszköz-használat témáiban.