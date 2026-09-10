A bizalom is minőségi követelmény a gyógyászati segédeszközök piacán

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PR - A gyógyászati segédeszközök kiválasztása nem merül ki műszaki adatok összehasonlításában.

2026. 09. 10. 0:01
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A két alapító, Szabó Alexa és Szabó Zoltán József saját életéből ismeri a gyógyászati segédeszközök gyakorlati jelentőségét. Mindketten fogyatékossággal élnek és egészségügyi szakdolgozók. A személyes érintettség több mint másfél évtizedes szaküzleti és vevőszolgálati gyakorlattal kapcsolódik össze. Az eredeti cikkben ez az alapítói és szakmai háttér már központi elem volt.

A működés középpontjában a gyógyászati segédeszközök, az otthonápolás és a rehabilitáció áll. A termékválasztásnál öt tényezőt vizsgálnak együtt: az állapotot és a megoldandó feladatot, az érintett képességeit, a testméreteket, a környezet adottságait és a rendelkezésre álló emberi segítséget.

A szakmai szemlélet szerint egy segédeszközt nem önmagában a termék, hanem az ember, a feladat és a használati környezet felől érdemes megközelíteni. Ugyanaz az eszköz két ember számára ezért nem feltétlenül jelent ugyanolyan jó megoldást.

A szakértelem a vásárlói tapasztalatban is mérhető

A szakértelem egyik legerősebb próbája az, hogy mit tapasztal belőle a vásárló hosszú távon.

Az Értéksziget több mint 9400 vásárlói értékelés alapján 4,9/5-ös eredményt ért el. Ekkora visszajelzésszámnál a magas értékelés már nem néhány kiemelkedő ügyfélélményt jelez, hanem hosszabb időn keresztül ismétlődő tapasztalatot. A véleményekben visszatérően jelenik meg a szakértelem, a segítőkész tájékoztatás, a gyors problémamegoldás és a megbízhatóság.

A bizalom ráadásul nem ér véget a vásárlással. Gyógyászati segédeszközöknél később is felmerülhetnek használati kérdések, méret- vagy beállítási problémák, illetve olyan helyzetek, amelyekben további segítségre van szükség. A szakmai szolgáltatói háttér ezért a választás előtti tájékoztatástól a vásárlást követő segítségig terjed.

A gyakorlati tapasztalatból Tudásközpont lett

A szaküzletben és a vevőszolgálaton felhalmozódó tapasztalatból az évek során szervezett tudásmegosztás alakult ki.

Az Értéksziget Tudásközpont nem különálló kommunikációs felület, hanem a mindennapi gyakorlatban újra és újra felmerülő kérdések, élethelyzetek és döntési problémák rendszerezett tudásbázisa. Több száz szakmai és gyakorlati anyagot fog össze az otthonápolás, a beteggondozás, a rehabilitáció és a segédeszköz-használat témáiban.

A Tudásközpont egyik része az Otthonápolási Tudástár, ahol egyes egészségügyi tartalmak ellenőrzésében orvosok és egészségügyi szakdolgozók vesznek részt.

A Tudástár 2025-ben Hiteles Egészségügyi Tartalom minősítést, a Tudásközpont pedig 2026-ban Jópélda minősítést kapott. Az elmúlt években ezen felül több mint tizenkét szakmai, üzleti és társadalmi díj, minősítés és elismerés igazolta vissza a működést. Ezek önmagukban nem helyettesítik a szakmai teljesítményt, de külső megerősítést adnak hozzá.

A szakmai szemlélet a vállalkozás határain túl is megjelenik

Az Értékteremt-Ő program azokat a szakmai és emberi többletértékeket ismeri el, amelyek a kötelező feladatokon túl, a mindennapi ellátás minőségében, a betegek biztonságában és az emberi jelenlétben válnak láthatóvá.

A program 2026-os elismerését a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinikájának Dietetikai Szolgálata kapta, a kezdeményezésről pedig a klinika saját felületén is beszámolt.

A kapcsolat szakmailag is kézenfekvő. A rehabilitáció, az otthonápolás és a gyógyászati segédeszközök használata sok esetben ugyanannak a betegútnak különböző szakaszai. A kórházi vagy rehabilitációs ellátást követően a betegnek és családjának otthon kell megoldania olyan mindennapi feladatokat, amelyekhez megfelelő eszközre, információra és gyakorlati segítségre lehet szükség.

A bizalom mögött rendszernek kell állnia

A minőségi működéshez azonban nemcsak szakmai tudás és jó szándék kell, hanem következetes rendszer is.

Az FKI Nonprofit Kft. 2026 óta ISO 9001:2015 szerint tanúsított minőségirányítási rendszerben működik. A tanúsítás a szaküzleti és webáruházi működés mellett a vevőszolgálati és tájékoztatási folyamatokra is kiterjed. Vagyis azokra a területekre, ahol a szakértelemnek a mindennapi működésben is következetesen meg kell jelennie.

A minőségirányítás természetesen önmagában nem dönti el, hogy egy adott ember számára melyik segédeszköz lesz megfelelő. A jelentősége abban áll, hogy a háttérben működő folyamatoknak, ellenőrzéseknek és felelősségi köröknek kiszámítható rendszert ad.

Ez különösen fontos olyan piacon, ahol a vásárló gyakran nem egyszerű fogyasztási cikket keres, hanem betegséggel, fogyatékossággal, rehabilitációval vagy idősödéssel összefüggő élethelyzetre próbál megoldást találni.

A hitelesség több elem együttese

A szakmai pozíciót ezért nem egyetlen adat vagy elismerés alapozza meg. Egymásra épül az egészségügyi háttér és a több mint másfél évtizedes tapasztalat, az élethelyzet-alapú döntéstámogatás, a lektorált tudásmegosztás, a több ezer vásárló visszajelzése és a külső minősítések rendszere.

A gyógyászati segédeszközök piacán a bizalom tehát nem egyetlen díjból, tanúsítványból vagy értékelésből születik. Szakmai felkészültségből, tapasztalatból, érthető tájékoztatásból, a kompetenciahatárok tiszteletéből és a vásárlók által újra és újra visszaigazolt működésből épül fel.

Ezen a területen a bizalom nem kommunikációs ígéret, hanem a szakmai minőség egyik legfontosabb mércéje. (X)

gyógyászati segédeszközökértékszigettudásközpont

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