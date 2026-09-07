Orbán-kormány már nincs, de több intézkedésének hatása most érik be, a számok elképesztőek

Lehet kapni 17 évesen is

A múlt év nyara óta rendszerint havi 8–11 milliárd forint értékű új szerződést hozó munkáshitel feltételeinél nincsenek óriási különbségek a bankok ajánlataiban, de azért akadnak egyéni megoldások. Bár a jogszabály a munkáshitel igénylését már 17 éves kortól is megengedi, ezzel a lehetőséggel egyedül a Gránit Bank él. Az UniCredit Banknál 21 év az alsó korhatár, míg a többi pénzintézet 18 évnél húzta meg az alsó határt. A felvehető hitelösszegnél egymillió forint az általános alsó küszöb, de például az Erste és a K&H is eltér ettől: náluk akár 500 ezer forint is igényelhető. A választható futamidőt pedig többnyire 5 és 10 év közé állították be a bankok: ehhez képest a K&H-nál akár 2 évet is lehet választani, míg az UniCredit Banknál 6 év a felkínált minimum.