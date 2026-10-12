Hogyan tovább a megtakarításokkal? Kiemelt befektetési alapok különböző tervekhez (X)

Hosszabb távú célokhoz, például egy későbbi ingatlanvásárláshoz vagy a nyugdíjas évekre való felkészüléshez az MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap és az MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap is szóba jöhet, legalább ötéves ajánlott befektetési időtávval. Mindkettő közepes kockázati besorolású: az Aktív Alfa több eszközosztály lehetőségeire épít, az Egyensúly pedig kötvénytúlsúly mellett részvényekbe is fektet.

A befektetési alapok közül az arany és a részvénypiacok iránt érdeklődők is válogathatnak. Az MBH Arany Alapok Alapja az arany árfolyamának alakulásához kapcsolódó befektetést kínál, míg az MBH Közép-Európai Részvény Alap és az MBH USA Részvény Alap a régiós, illetve az amerikai részvénypiacokat teszi elérhetővé. Mindhárom esetében legalább ötéves befektetési időtáv ajánlott, és nagyobb árfolyamingadozással is számolni kell.

Egyszerűbb ügyintézés, rugalmas lehetőségek

A befektetési alapok portfólióit szakemberek kezelik, így az ügyfélnek nem kell naponta az egyes értékpapírok adásvételéről döntenie. A befektetések összege és gyakorisága a saját lehetőségekhez igazítható, rendszeres befizetési kötelezettség nélkül, a megtakarítás pedig később tovább bővíthető.

A választásnál ugyanakkor a kockázatokat, a díjakat és a pénzhez jutás feltételeit is érdemes mérlegelni, mivel a visszaváltás az adott alap forgalmazási feltételei szerint történik, és – kedvezőtlen esetben – veszteséggel is járhat.

A kiemelt alapok az MBH Mobilbroker és Netbroker felületein online is megvásárolhatók, személyes tájékoztatás pedig az MBH Bank fiókhálózatában kérhető. A 2026. augusztus 3. és december 31. közötti promócióban a feltételeket teljesítő ügyfelek a ténylegesen megfizetett vételi díjakból ügyfelenként legfeljebb 40 ezer forint díjvisszatérítést kaphatnak. Az alapokról és a promóció részleteiről az MBH Befektetési Bank honlapján tájékozódhat.