Rendkívüli

Orbán Viktor esti bejelentésére figyelhet az ország – erről beszélhet a volt kormányfő

Hogyan tovább a megtakarításokkal? Kiemelt befektetési alapok különböző tervekhez (X)

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Fizetett tartalom - Lejár egy korábbi megtakarítás, nagyobb összeg érkezik a számlára, vagy egyszerűen eljön az idő a pénzügyi tervek átgondolására – ilyenkor felmerül a kérdés: hol gyarapodhat tovább a pénzünk? A válasz attól is függ, mikor szeretnénk felhasználni az összeget, és mekkora kockázatot vállalunk. Az MBH Befektetési Bank által forgalmazott kiemelt befektetési alapok különböző pénzügyi célokhoz kínálnak kényelmes és gyors megoldást, a portfóliók kezeléséről pedig szakemberek gondoskodnak.

2026. 10. 12. 10:02
Forrás: Getty Images

Hosszabb távú célokhoz, például egy későbbi ingatlanvásárláshoz vagy a nyugdíjas évekre való felkészüléshez az MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap és az MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap is szóba jöhet, legalább ötéves ajánlott befektetési időtávval. Mindkettő közepes kockázati besorolású: az Aktív Alfa több eszközosztály lehetőségeire épít, az Egyensúly pedig kötvénytúlsúly mellett részvényekbe is fektet.

A befektetési alapok közül az arany és a részvénypiacok iránt érdeklődők is válogathatnak. Az MBH Arany Alapok Alapja az arany árfolyamának alakulásához kapcsolódó befektetést kínál, míg az MBH Közép-Európai Részvény Alap és az MBH USA Részvény Alap a régiós, illetve az amerikai részvénypiacokat teszi elérhetővé. Mindhárom esetében legalább ötéves befektetési időtáv ajánlott, és nagyobb árfolyamingadozással is számolni kell.

Egyszerűbb ügyintézés, rugalmas lehetőségek

A befektetési alapok portfólióit szakemberek kezelik, így az ügyfélnek nem kell naponta az egyes értékpapírok adásvételéről döntenie. A befektetések összege és gyakorisága a saját lehetőségekhez igazítható, rendszeres befizetési kötelezettség nélkül, a megtakarítás pedig később tovább bővíthető.

A választásnál ugyanakkor a kockázatokat, a díjakat és a pénzhez jutás feltételeit is érdemes mérlegelni, mivel a visszaváltás az adott alap forgalmazási feltételei szerint történik, és – kedvezőtlen esetben – veszteséggel is járhat.

A kiemelt alapok az MBH Mobilbroker és Netbroker felületein online is megvásárolhatók, személyes tájékoztatás pedig az MBH Bank fiókhálózatában kérhető. A 2026. augusztus 3. és december 31. közötti promócióban a feltételeket teljesítő ügyfelek a ténylegesen megfizetett vételi díjakból ügyfelenként legfeljebb 40 ezer forint díjvisszatérítést kaphatnak. Az alapokról és a promóció részleteiről az MBH Befektetési Bank honlapján tájékozódhat.

-------------

A jelen cikkben szereplő információk nem teljes körűek, céljuk kizárólag a figyelem felkeltése, és nem tekinthetők ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetésre való ösztönzésnek, befektetési vagy adótanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak!

A befektetési szolgáltatásokat az MBH Befektetési Bank Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körút 9. G épület; engedélyek száma: 976/1997/F., III/41.086/2002., III/41.086-2/2002., EN-III/M-608/2009.), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. tőzsdetagja nyújtja. Az MBH Bank Nyrt. az MBH Befektetési Bank Zrt. közvetítőjeként jár el.

Kérjük, hogy egy befektetési termék kiválasztása esetén tanulmányozza át az MBH Befektetési Bank Zrt. honlapján (https://www.mbhbefektetesibank.hu/#bszl_befektetesek) található és az adott termékre vonatkozó részletes feltételeket, információkat, dokumentumokat. Az adott termékre és szolgáltatásra vonatkozó díjakról és költségekről a Díjtételek jegyzékéből tájékozódhat (elérhető a https://www.mbhbefektetesibank.hu/dijtetelek-jegyzeke oldalon).

Felhívjuk figyelmét, hogy kockázatmentes befektetés nem létezik. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt alaposan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát, díjait, a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges veszteségeket.

A változtatás jogát az MBH Befektetési Bank Zrt. fenntartja.



 



 



 



 



 

megtakarításalapbefektetésSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekterror háza

Nagyhangú kispolgárok

Pilhál György avatarja

Miközben a Terror Háza Múzeum „tartalmi és szemléleti” felülvizsgálatának ígérete már hetek óta kering az Andrássy út 60. számú ház fölött, az intézmény csúcslátogatottságot mondhat magáénak.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu