Újabb fontos állami hivatal élén történt változás, alig egy napon belül

Nagy László kiemeli, hogy az SZTFH szervezeti egységei készséggel álltak és állnak rendelkezésre központi kormányzati igazgatás szakmai szereplőitől irányukba érkező megkeresések és segítségkérések folyamatos támogató teljesítésében. Azonban ő és munkatársai a sajtóból értesültek arról, hogy az igazságügyi miniszter jelentésének értelmében

2027. január elsejétől megszűnne az SZTFH önálló szabályozó szervi jogállása, a rendeletalkotási jogától megfosztanák, és a kormány irányítása és felügyelete alá rendelt központi hivatalként működne a továbbiakban, számos strukturális átalakítást eredményezve a szervezeti felépítés tekintetében, áttételesen a felügyelt ágazatokra is kiható módon.

„A jelentésben foglaltak jogrendbe történő átültetése esetén az SZTFH vonatkozásában egy merőben más szervezeti keretrendszer és felügyeleti környezet állna elő, mint amelyre a megbízatásom szólt. A tisztségemről történő lemondásra irányuló döntésemet azért hoztam meg, mert meggyőződésem, hogy az SZTFH vezetésével járó feladatok felelősségteljes ellátásának lehetősége a jövőbeni, Jelentésben felvázolt szervezeti keretek között részemről nem biztosíthatók megfelelően és hatékonyan – fogalmaz Nagy László.

A törvény által előírt 60 napos lemondási idő alatt feladataimat maradéktalanul ellátom, együttműködöm és rendelkezésre állok az irányomba érkező esetleges hivatali megkeresések tekintetében

– hangsúlyozza.