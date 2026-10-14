Újabb fontos állami hivatal élén történt változás, alig egy napon belül

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Ezúttal a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke jelentette be lemondását.

Magyar Nemzet
2026. 10. 14. 15:21

Nagy László kiemeli, hogy az SZTFH szervezeti egységei készséggel álltak és állnak rendelkezésre központi kormányzati igazgatás szakmai szereplőitől irányukba érkező megkeresések és segítségkérések folyamatos támogató teljesítésében. Azonban ő és munkatársai a sajtóból értesültek arról, hogy az igazságügyi miniszter jelentésének értelmében 

2027. január elsejétől megszűnne az SZTFH önálló szabályozó szervi jogállása, a rendeletalkotási jogától megfosztanák, és a kormány irányítása és felügyelete alá rendelt központi hivatalként működne a továbbiakban, számos strukturális átalakítást eredményezve a szervezeti felépítés tekintetében, áttételesen a felügyelt ágazatokra is kiható módon.

„A jelentésben foglaltak jogrendbe történő átültetése esetén az SZTFH vonatkozásában egy merőben más szervezeti keretrendszer és felügyeleti környezet állna elő, mint amelyre a megbízatásom szólt. A tisztségemről történő lemondásra irányuló döntésemet azért hoztam meg, mert meggyőződésem, hogy az SZTFH vezetésével járó feladatok felelősségteljes ellátásának lehetősége a jövőbeni, Jelentésben felvázolt szervezeti keretek között részemről nem biztosíthatók megfelelően és hatékonyan – fogalmaz Nagy László.

A törvény által előírt 60 napos lemondási idő alatt feladataimat maradéktalanul ellátom, együttműködöm és rendelkezésre állok az irányomba érkező esetleges hivatali megkeresések tekintetében 

– hangsúlyozza. 

 

 

 

 

lemondásSzabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságaállami hivatalSzóljon hozzá!

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