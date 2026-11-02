Ez is egy rekord: az évtized legkisebb keresetemelkedését tervezi a Tisza-kormány jövőre

Csőben a megszorítások költségvetése

Lapunk több cikkben is beszámolt a 2027-es költségvetésről. Arról, amelyet a kormányfő az igazságosság és az újjáépítés költségvetésének nevezett. Ehhez képest a tervezet tele van megszorításokkal. A többi között különösen árulkodó, ahogyan a dokumentum a családokat, a fiatalokat és a közszolgálati dolgozókat érintő megszorításokat tálalja. A program egyszerűen „egyszeri, átmeneti tételek kieséseként” számolja el a közszolgálati otthontámogatás és a Vidéki otthonfelújítási program megszüntetését, amivel több tízezer közszolga veszít el évi egymillió forintos lakhatási segítséget, a vidéki családok pedig fontos felújítási forrástól esnek el.

Hasonló hivatali eufemizmussal, a „személyi jövedelemadó-rendszer célzottabbá tételeként” szerepel a szövegben az a már bejelentett szigorítás, amely megfosztja a negyven év feletti kétgyermekes édesanyákat az szja-mentességtől, és valamennyi érintett édesanya esetében havi bruttó egymillió forintos jövedelemhatárhoz köti a kedvezményt.

A kamattámogatások felülvizsgálata címszó alatt pedig a fiatalok lakáshoz jutását segítő korábbi konstrukciók szűkítése és drágítása jelenik meg. Bár a pénzügyi tárca a dokumentumban végig arra hivatkozik, hogy a hiánycsökkentést elsősorban az állam működési kiadásainak 1465 milliárd forintos visszafogására és a túlárazott beszerzések felszámolására építi, a részletes adatokból kiderül, hogy a lakosság és a vállalkozások fizetik meg az egyensúlyjavítás árát. Az elmúlt hetek kormányzati sajtótájékoztatóin már kiderült, hogy a kabinet egy bruttó 929 milliárd forintos adóemelési csomaggal készül, amely még a minimálbér kétszereséig járó adójóváírással együtt is nettó 665 milliárd forintos többletterhet ró a gazdaságra.