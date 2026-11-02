Pénzbehajtás: rekord született tavaly, de miért alakultak így a számok?

Behajtási történelem

Mielőtt rákanyarodunk a számokra és az azokból levonható következtetésekre, ki kell térnünk a fizetési meghagyások, rövid nevén az fmh-k főbb jellemzőire. Merthogy ezeknek a statisztikáját vesszük most górcső alá. A fizetési meghagyás ahhoz kell, hogy meginduljon az adóssal szembeni hatósági pénzbehajtási eljárás. Az elmúlt másfél évtized adatait a Magyar Országos Közjegyzői Kamara bocsátotta rendelkezésünkre, 2010 óta ugyanis a közjegyzők állítják ki ezeket az iratokat.

Korábban a feladat bírósági hatáskör volt, azonban a helyzet a kétezres évek közepére, végére tarthatatlanná vált. Nem egyszer fordult elő akkoriban, hogy egy-másfél évet is várni kell az fmh-ra, a leterhelt bíróságok ugyanis csak ennyi idő múltán jutottak el a meghagyás kiállításáig.

A közjegyzők szerepvállalása igencsak meggyorsította az ügymenetet.

A folyamat A hitelező beadja kérelmét a közjegyzőkhöz, megjelölve az adóst és a tartozást. Ha a kérelem megfelel a jog támasztotta elvárásoknak, a közjegyző kiállítja az fmh-t. Amennyiben az adós ellentmond, azaz vitatja, hogy tartozik, a kérdéses követelés ügye a bíróság előtt landol. Ha viszont az adós nem szólal fel, fizetnie kell, s ha ezt önként nem teszi meg, a hitelező kérheti a közjegyzőtől az úgynevezett végrehajtási lap kiállítását. E dokumentum alapján a végrehajtó szedheti be a pénzt.

És akkor jöjjenek a számok! A közjegyzők vezette fmh-statisztika az első időszakban, vagyis 2010 után évi félmillió feletti számokat mutatott, a kérelmek mennyisége először 2015-ben ereszkedett ötszázezer alá. A csökkenés akkor átmeneti volt, 2020 óta azonban állandósult, és tavaly az éves kérelemszám éppen csak meghaladta a négyszázezret.

Ez másfél évtizedes rekordnak számít.

Az adatokban elmerülve az látszik, hogy a közjegyzők rendszerint helyt adtak a kérelemnek, tavaly több mint 90 százalékban kiállították az fmh-t. Az is szembetűnő, hogy kevés volt az ellentmondások száma, vagyis az adósok legtöbbször nem vitatták a tartozást. Bár nem vitatkoznak, de sokszor nem is fizetnek: a 391 ezer meghagyásra 316 ezer végrehajtási lap jutott.