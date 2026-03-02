Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ha „nincs baloldal”, akkor csak egyféle gondolkodás marad legitim”

Dobrev Klára
2026. 03. 02. 6:32
Dobrev Klára, Facebook: „Nincs jobb, nincs bal csak magyar. Márki-Zay Péter csak felfelé szövege után ez a “legújabb” szlogen az ellenzéki jobboldalon. De tudjátok, ki mondta először Csurka István. És azóta is kizárólag jobboldali politikusok ismételgetik ezt a mantrát. De ne tegyünk úgy, mintha ez ártatlan mondat lenne. Ez nem a megosztottság felszámolásáról szól. Ez arról szól, hogy a jobboldali politikusok ki akarják radírozni a közbeszédből a baloldali értékeket, a baloldali pártokat és a baloldali politikusokat. Mert ha „nincs baloldal”, akkor nincs kit képviselni. Ha „nincs baloldal”, akkor nincsenek alternatívák. Ha „nincs baloldal”, akkor csak egyféle gondolkodás marad legitim. Akkor tényleg egy a tábor egy a zászló.”

