Dobrev Klára, Facebook: „Nincs jobb, nincs bal csak magyar. Márki-Zay Péter csak felfelé szövege után ez a “legújabb” szlogen az ellenzéki jobboldalon. De tudjátok, ki mondta először Csurka István. És azóta is kizárólag jobboldali politikusok ismételgetik ezt a mantrát. De ne tegyünk úgy, mintha ez ártatlan mondat lenne. Ez nem a megosztottság felszámolásáról szól. Ez arról szól, hogy a jobboldali politikusok ki akarják radírozni a közbeszédből a baloldali értékeket, a baloldali pártokat és a baloldali politikusokat. Mert ha „nincs baloldal”, akkor nincs kit képviselni. Ha „nincs baloldal”, akkor nincsenek alternatívák. Ha „nincs baloldal”, akkor csak egyféle gondolkodás marad legitim. Akkor tényleg egy a tábor egy a zászló.”