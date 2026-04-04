Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

földgázkőolajenergiaválság

Lépni kell! – Európa energiabiztonsága túlélési üzemmódban van

Az iráni háború és a Barátság kőolajvezeték blokádjának együttes hatásaként soha nem látott energiaválság fenyegeti az Európai Uniót. Ám a gáztározók alacsony töltöttségi szintje a téli fűtési szezonban éreztethetik majd igazán hatásukat. Orbán Viktor miniszterelnök a krízis kapcsán hangsúlyozta: az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 12:39
Fotó: Kurucz Árpád
Európa energiabiztonsága 2026 tavaszára az eddigi legsúlyosabb próbatétel elé került, hiszen a kontinens egyszerre kénytelen szembenézni a keleti ellátási útvonalak fizikai blokádjával és a közel-keleti importvonalak elvágásával is. Az ukrajnai konfliktus eszkalációja és a környező országok geopolitikai döntései miatt a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték blokádja immár tartós állapottá vált, ami a közép-európai finomítókat – a magyar és szlovák létesítményeket – megfosztotta az évtizedek óta megszokott, stabil vezetékes forrástól. Bár az Adria-vezetéken keresztül történtek próbálkozások a pótlásra, a kapacitások és a technikai korlátok miatt a finomítók csak részlegesen tudnak üzemelni – írja a Világgazdaság.

Az egyre inkább elharapódzó energiakrízisre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált. Fotó: MN-archív

Energiaválság: a gáztározók feltöltése rendkívül drága és bizonytalan folyamat lesz

A lap arra is rámutat, hogy ezzel párhuzamosan az iráni háború kiszélesedése globális sokkot okozott. A Hormuzi-szoros lezárása – amelyen keresztül a világ kőolaj-kereskedelmének mintegy 20 százaléka halad át – gyakorlatilag elvágta Európát az Öböl menti (szaúdi, emírségekbeli, katari) olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG)-szállítmányoktól. Mindezek eredményeként

  • Európa súlyos dízel- és kerozinhiánnyal néz szembe. Mivel a finomítói kapacitások a Barátság vezeték leállása miatt korlátozottak, a késztermékek behozatala pedig a Hormuzi-szoros miatt akadozik, az üzemanyagárak rekordszinteket értek el. A repülőgép-üzemanyag hiánya miatt több országban már a polgári repülés korlátozását fontolgatják.
  • S bár a téli fűtési szezon végén járunk, a tározók szintje aggasztóan alacsony. A katari LNG-szállítmányok kiesése miatt Európa most jellemzően az amerikai és norvég forrásokra, valamint afrikai szállításokra támaszkodhat. A 2026-os szokatlanul hideg tavasz tovább apasztja a készleteket, így a következő télre való felkészülés (a tározók feltöltése) rendkívül drága és bizonytalan folyamat lesz.

Mindezen körülmények együttes hatásaként Európa energiabiztonsága jelenleg túlélési üzemmódban van. Ha a Hormuzi-szoros blokádja tartóssá válik, Európának drasztikus energetikai vésztervre kell átállnia, miközben az ipari termelés a magas költségek miatt súlyos versenyhátrányba kerül.

Az energia már nem csupán piaci árucikk, hanem a legfontosabb nemzetbiztonsági kérdéssé vált, ahol a szállítási útvonalak védelme legalább annyira fontos, mint maga a kitermelés – emeli ki cikkében a Világgazdaság.

Az egyre inkább elharapódzó energiakrízisre reagálva Orbán Viktor miniszterelnök szombaton határozottan felszólította az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy Ukrajna azonnal hagyjon fel a Barátság kőolajvezeték blokkolásával. Az európai gazdaságot energiahiány és ennek következtében az árak emelkedése fenyegeti. A veszély közvetlen, és ezt a fenyegető veszélyt csak úgy lehet kivédeni, ha az Európai Unió minden lehetséges irányból, minden lehetséges forrásból, a lehető legnagyobb mennyiségben és a lehető leggyorsabban feltölti olaj- és gázkészleteit – hangsúlyozta a kormányfő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

