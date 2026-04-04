Karcsú borok, üde savak – azaz hová menjünk kirándulni, ha nem vágyunk otthoni látogatókra

Budapest közelsége komoly előnyt jelenthet – és néha jelent is – az etyeki bortermelők számára. Viszont legjobban talán a borkedvelő vándorok járnak, ugyanis valóban elérhető közelségben a fővároshoz békés, zöld táj és izgalmas kalandok várják. Mindez annak ellenére igaz, hogy Etyek nem tartozik a leghagyományosabb borvidékek közé, de ez értékeiből mit sem von le. Valamikor nem is azok a termőhelyek jelentették a borvidéket, mint amit ma jobbára ismerünk. Sőt. Azok a területek ma már a civilizáció áldott – vagy éppen átkos – következményeiként sokszor el is tűntek. A nagyváros a XX. század elején bekebelezte őket, és mára csak egy-egy utcanév maradt a valaha nagymúltú borvidékből. A Villányi út, fölötte a Gellért-hegyre kúszó Somlói út, Ménesi út, Bakator utca, Szüret utca. De eltűnt a szőlő a Budai Vár nyugati lejtőiről is, ahol annak idején szintúgy komoly termést szüreteltek.

A Monarchia idején a Buda-sashegyi borvidék: „…magában foglalja Budapest fő- és székváros és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Duna jobb parti részeit”. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye szőlőterülete az 1908. évi statisztikai adatok szerint 50.080 hektár, a mi az egész ország szőlővel beültetett területének 17.29%-a. A vármegye 221 községe közül, beleszámítva a városokat is, csupán 7 községben nem foglalkoztak szőlőműveléssel. Ennek a komoly termőterületnek a java része ugyan a XI. századtól – jó részt a kereszténység terjedésével együtt – a Duna bal-parti részein terült el, a számok mégis meggyőzőek.

A ma már csak levéltárakban létező vármegye szőlőművelése nagyobb múltra tekinthetett vissza, mint maga a vármegye. Ennek bizonyítékait legnagyobb részben a mindenki által ismert borkedvelő rómaiak hagyták ránk, de a középkorban is komoly szőlőművelés folyt a Duna mentén. A budai – és ezzel együtt a sashegyi, és az óbudai – szőlőművelésnek is a filoxéra vetett véget. Az időben nagyjából ezzel egybe eső komoly városiasodás csak a végpontja lett ennek a történetnek.

Buda vidékén a szőlőművelés évszázadokon keresztül virágzott, a Buda-vidéki vörös borok már az Árpádházi királyok idejében híresek voltak. Később az Anjouk és Mátyás király idejében még nagyobb hírre tettek szert. De kitűnők voltak a fehér borok is, a melyekről Bertrand de la Broquiére, a burgundi herceg főlovászmestere, 1432-ben, Budán átutazóban kóstolva azokat, dicsérően emlékezett meg. (Herczeg M., Magyarország szőlő- és bortermelésének története.)