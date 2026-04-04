Egervári Sándor kerekesszékben tért vissza, óriási taps fogadta + videó

Harminc évvel ezelőtt, 1996-ban a labdarúgó NB I-ben a bajnoki cím a Ferencváros és a BVSC között dőlt el – végül a Fradi lett a bajnok az ezüstérmes zuglóiak előtt. A jelenleg NB II-es BVSC történetének az akkori második hely a legjobb eredménye az élvonalban, a csapat akkori vezetőedzője pedig Egervári Sándor volt.

A BVSC és a Fradi gálameccsén Egervári Sándor is tiszteletét tette Fotó: BVSC

A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya is megjelent pénteken azon a gálamérkőzésen, amellyel a BVSC és a Fradi közösen emlékezett a harminc évvel ezelőtti nagy versenyfutásra.

Az agyvérzése után visszatérő Egervári Sándor vastapsot kapott

A 75 éves Egervári Sándor 2018 augusztusában agyvérzést kapott, és fél oldalára lebénult. Állapota nem sokat javult, de elmondása szerint nem is romlott, azóta visszavonultan él a pomázi otthonában, és csak ritkán mutatkozik nyilvánosan. Most a BVSC kedvéért azonban megjelent a Szőnyi úton, ahol kerekesszékkel gurult a kispad mellé, a közönség pedig a klub beszámolója szerint óriási tapssal köszöntötte.

A találkozó a nosztalgia jegyében telt: a BVSC az 1996-os kék-fehér mezben lépett pályára, a mérkőzés végül 1-1-es döntetlennel zárult, a gólokat Szergej Kuznyecov és Csordás Csaba középső fia, Benedek szerezték. A BVSC védelmében ott volt Csábi József, a csapat harminc évvel ezelőtti tízese, Bognár György viszont csak a lelátóról figyelt, pályára nem lépett.

A Fradi keretét többek olyan korábbi futballisták alkották, mint Lipcsei Péter, Szeiler József, Telek András, Szűcs Mihály, Arany László, Zoran Kuntics, ifjabb Szergej Kuznyecov, Józsi György, Bojan Lazics, a jelenlegi felnőttcsapat pályaedzője, Leandro de Almeida és sportigazgatója, Hajnal Tamás.