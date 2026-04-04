Panyi Szabolcs buktatta le Magyar Pétert

Panyi Szabolcs ügye lebuktatta a Tisza Pártot – mutatott rá Menczer Tamás. A kommunikációs igazgató hangsúlyozta: mindent meg kell tenni, hogy a magyarok ne fizessék meg a „tiszás árat”.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 13:08
„Magyar Péterről mindig tudtuk, hogy csak egy bábfigura. De arra nem számítottam, hogy Panyi Szabolcs fogja lebuktatni” – állapította meg Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán.

„Tudtuk, hogy Magyar Péternek Zelenszkij a szövetségese. Nem volt nehéz észrevenni, hiszen az ukrán elnök életveszélyesen fenyegette Orbán Viktort, és a Barátság vezeték elzárásával, valamint a Török Áramlat gázvezeték bombázásával energiaválságot akar előidézni Magyarországon, és így akarja kormányra segíteni az ukránbarát Tiszát” – emlékeztetett. Menczer Tamás hozzátette: a fenyegetések, az olajblokád és a teljes energiablokád mellett az ukránok lehallgatással, kémekkel és informatikusokkal „jelezték”, hogy a választás előtt ukrán műveleti területté nyilvánították Magyarországot.

A Tisza elfogadta az alkut, Brüsszel és Zelenszkij segítségéért cserébe Magyar Péter mindent támogat, amire Orbán Viktor nemet mond. Támogatja a háborút, Ukrajna finanszírozását, Ukrajna uniós tagságát és Magyarország leválasztását az olcsó orosz energiáról

– idézte fel a kommunikációs igazgató. Hangsúlyozta: ha nincs olcsó orosz gáz és olaj, akkor egy négyfős, átlagfogyasztású család havi tankolása majdnem 50 ezer forinttal, a villanyszámla 16 ezerrel, a gáz meg 31 ezerrel drágul. Ez a tiszás ár – tette hozzá.

„Azt nem tudtuk, hogy egyszer csak megjelenik Panyi Szabolcs – fedőneve újságíró, valójában ügynök –, és elmondja, hogy 3 (!) európai titkosszolgálattal dolgozik együtt, meg persze a Tisza Párttal. Kapcsolatban van Magyar Péterrel. Ja, és ha Tisza-kormány lenne, akkor ő, Panyi irányítana, ezt is elmondta ez a derék ügynök. Vagyis Panyin keresztül az ukránok és ki tudja hány titkosszolgálat irányítaná a tiszás külügyminisztériumot és az egész kormányt. Van még kérdés? Hogy klasszikust idézzek: »Kell még mondanom valamit, Ildikó?«”

Talán csak annyit, hogy ha számít neked Magyarország békéje és nem akarsz 1000 forintos benzint meg háromszoros rezsit, akkor április 12-én mondj nemet az ukrán kémekre és a tiszás ukránbarát ügynökkormányra! Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás

– mutatott rá a Menczer Tamás.

Borítókép: Panyi Szabolcs és Magyar Péter (Fotó: MW-montázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
