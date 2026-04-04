A kormány az ukrán olajembargó és az iráni konfliktus közepette sem enged a brüsszeli nyomásgyakorlásnak, megvédi a családokat, a vállalkozásokat, a gazdálkodókat és a fuvarozókat az elszálló üzemanyagáraktól. A kormány bevezette a védett üzemanyagárakat, a benzint literenként 595 forintért lehet megvásárolni, a gázolajat pedig 615 forintért – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szombaton.

A védett áraknak köszönhetően Magyarországon a legalacsonyabb az üzemanyagok ára / Fotó: Vémi Zoltán

Brüsszel és a Tisza Párt 1000 forintot meghaladó üzemanyagárakat és a rezsicsökkentés megszüntetését hoznák el

Tájékoztatásuk szerint a kormány elvárása márciusban is teljesült, a magyarok ismét olcsóbban tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők, sőt a védett árnak köszönhetően a magyar üzemanyagárak európai szinten az egyik legalacsonyabbak.

Mint írják: Brüsszel és a velük összejátszó Tisza Párt eltörölné a védett üzemanyagárakat, a kiszivárgott tervük és az Európai Bizottságtól érkezett felszólító levéllel szemben Magyarország fenntartja a védett árat, amely továbbra is csak a magyar családok, a magyar vállalkozások és a magyar gazdák számára lesz elérhető. Amíg a kormány a magyar érdekeket védi, addig a Tisza – Brüsszel és Kijev elvárásával összhangban – az olcsó orosz energiáról való azonnali leválást sürgeti, ami 1000 forintot meghaladó üzemanyagárakat eredményezne és veszélyeztetné a rezsicsökkentést is – mutat rá közleményében a nemzetgazdasági tárca.