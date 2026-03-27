Puzsér nekiment az RTL-nek a Heti Hetes miatt.

Puzsér Róbert, Facebook: „Tiszteletre méltó bátorságról tanúskodnak az RTL döntéshozói, akik az újrainduló Heti Hetes első adását az április 12-i urnazárás után állítják képernyőre. Hazafias elhatározás, hogy nem hajlandóak a műsor tartalmával befolyásolni a választás eredményét és Magyarország szuverén kormányának sorsát.”