Lapozó: A Barça egykori edzője ellen indított vizsgálatot a katalán rendőrség

A Barça egykori edzője ellen indított vizsgálatot a katalán rendőrség, a Mossos

Több panasz érkezett a rendőrkapitányságokra bántalmazottaktól, akik azt állítják, hogy Albert Benaiges, a Barcelona egykori utánpótlás edzője többször önkielégítést végzett előttük, simogatta őket, valamint szexuális játékokat szervezett az 1980-as és ’90-es években, amikor testnevelő tanárként dolgozott az egyik városi iskolában. Egy újságírói nyomozás is segítette a rendőrök munkáját, amelynek eredményeként 60 tanúvallomás gyűlt össze olyan emberektől, akiket Benaiges bántalmazott valamilyen formában. Több egykori iskolás és focista is elmondta, hogy az áldozatok között nyílt titok és visszatérő téma volt a férfi viselkedése, és már akkor is jelentették a szexuális visszaéléseket. Egyik diákja arról számolt be, hogy a férfi „megszállottja volt a higiéniának” és rendszeresen bement hozzájuk a zuhanyzóba, hogy megnézze, hogyan mosakodnak a diákjai. A volt tanuló megerősítette azt is, hogy Benaiges két diákot arra kényszerített, hogy vetkőzzenek le a többiek előtt és mutassák be, hogyan kell mosakodnia egy lánynak és egy fiúnak. Az FC Barcelona megerősítette, hogy Benaiges egy hete hagyta el végleg a klubot, ahol idén április óta a fiatal futballtehetségek koordinátoraként dolgozott.

Forrás: vozpopuli.com

Borítókép: Albert Benaiges, a Barcelona egykori utánpótlás edzője (Fotó: YouTube/Cartel Deportivo Pappy Perez)