Az európai biztonságról tárgyalt Benkő Tibor a brit védelmi miniszterrel

Az európai biztonságról és az Ukrajna határán lévő orosz katonai erők által jelentett folyamatos fenyegetésről tárgyalt Budapesten Ben Wallace brit védelmi miniszter és Benkő Tibor honvédelmi miniszter hétfőn. Ben Wallace elmondta, Magyarország és a közép-európai térség fontos szerepet játszik a konfliktusban, és amennyiben az agresszió tovább növekszik Moszkva részéről, az a gáz- és élelmiszerárak növekedéséhez, valamint a migrációs nyomás kialakulásához vezethet.

– Ukrajna mégiscsak velünk szomszéd, a Kárpátalján mintegy százezer magyar él

– hangsúlyozta Benkő Tibor az ukrajnai helyzet megoldásának fontosságát. Hozzátette: Ukrajna és Magyarország között már régóta van szoros katonai együttműködés, 2001-ben közös hadsereg is hoztunk létre, amely még most is működik.

Ben Wallace elmondta, „nagyon nagy hiba lenne”, ha az orosz vezetés az invázió mellett döntene, ugyanis ezzel éppen annak ellenkezőjét érné el, amelyet szeretne, azaz a NATO keleti terjeszkedése még inkább előtérbe kerülne. „2014-ben is így történt, amikor a balti államokban megnőtt a NATO erők jelenléte” – emlékeztetett. Hozzátette: „azért állunk most itt, hogy valóban egységes hangon szólaljunk meg, és azt az üzenetet közvetítsük, hogy Oroszország lépjen egyet hátra és fejezze be azt a tevékenységet, amely a helyzet eszkalálódásához vezet”.

– Az Európában kialakult biztonsági helyzetet egyformán látjuk a miniszter úrral, egyformán értékeljük mindazt, ami bekövetkezhet orosz és ukrán viszonylatban

– fejtette ki Benkő Tibor, aki egyúttal hatékonynak nevezte Ben Wallace magyarországi villámlátogatása során folytatott megbeszélést.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, a konfliktusokat elsősorban diplomáciai úton, párbeszéddel kell rendezni és nem katonai erővel, valamint szankciókkal. Utóbbi esetében a következetességre hívta fel a figyelmet, ugyanakkor feltette a kérdést: „kinek jó, meddig lehet fenntartani, ki profitál belőlük?” Benkő Tibor ismertette, a NATO Oroszországgal kapcsolatban kettős elvet tart helyénvalónak, amely elsősorban a párbeszédre épül, másodsorban pedig az elrettentésre. A sajtótájékoztató során szó esett a NATO-csapatok Kelet-Európába való telepítéséről is: Ben Wallace elmondta, az Egyesült Királyság ajánlott fel haderőt a katonai tömb számára, azonban arról, hogy élnek-e a lehetőséggel, már a NATO-nak kell döntenie és nekik is kell mérlegelniük, hogy melyik országokba szükséges csapatokat telepíteni. Benkő Tibor hangsúlyozta, minden ország kormányának joga van döntenie arról, bevonulhatnak-e külföldi csapatok, Magyarországnak ugyanakkor nincs szüksége külső segítségre.

– Olyan képességekkel rendelkezünk – amelyek rendelkezésre állnak a NATO-nak is –, amely mellé jelenleg nem szükségesek más országok fegyveres erői. Nem azt mondjuk, hogy nem értünk egyet a fegyveres erők csoportosításával, azt mondjuk, ehhez megvan a képességünk

– fejtette ki a honvédelmi miniszter hangsúlyozva, már 23 éve vagyunk tagjai a NATO-nak.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter (b) katonai tiszteletadás mellett fogadja Ben Wallace brit védelmi minisztert a Hősök terén. Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Újságírói kérdésre Ben Wallace elmondta, nem gondolja, hogy „bármikor is hiba lenne beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel”, utalva Orbán Viktor miniszterelnök február eleji moszkvai útjára. „Egyetértünk abban, hogy nem akar semelyikünk áldozatokat, égbeszökő árakat és migrációt látni. Ez jó alkalom arra, hogy ezeket az üzeneteket közvetíteni lehessen” – fogalmazott a védelmi miniszter. Várhatóan Putyin és Orbán Viktor tárgyalásán a gázellátás is a fontosabb témák között lesz. Benkő Tibor ezzel kapcsolatban ismertette, nem vagyunk kiszolgáltatottak,

Magyarország lakosságának nincs oka félni attól, hogy mi lesz az energiaellátással, ha valami történik.

A honvédelmi miniszter elmondta, hazánkban a gáztárolók feltöltött állapotban vannak, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy „van egy készlet és az örök életre elég”. Hozzátette, a tárgyalás és a gázellátás biztosítása természetes dolog.

Ben Wallace a sajtótájékoztató során elismerően szólt a Magyar Honvédségről: „Magyarországnak professzionális, jó képességekkel rendelkező hadereje van”. Benkő Tibor pedig köszönetet mondott az Egyesült Királyságnak, amelynek segítségével mintegy 540 embert tudtunk kimenekíteni Afganisztánból a tálib hatalomátvétel és a nyugati csapatok kivonulását követően. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, kiemelten fontos, hogy a jövőben „tovább tudjuk erősíteni Magyarország és az Egyesült Királyság katonai kapcsolatait”. Mindkét politikus emlékeztetett arra a 2019-ben kötött megállapodásra, amelyben közös kiképzésekről és felkészítésekről, valamint az együttműködés további erősítéséről esett szó. Ben Wallace a nyugat-balkáni térség fontosságát kiemelve megemlítette, hogy Koszovóban magyar parancsnok, Kajári Ferenc vezeti a KFOR békefenntartó missziót.

– A Nyugat-Balkán békéje és biztonsága legalább olyan kihívást jelent Európa számára, mint amellyel orosz-ukrán viszonylatban találkozunk

– értett egyet a térség kulcsszerepével Benkő Tibor.

A miniszterek a budapesti Stefánia Palotában tartott megbeszélésük előtt megkoszorúzták a Hősök terén az Ismeretlen Katona emlékművét. Ben Wallace a következő napokban Horvátországba és Szlovéniába látogat.

Borítókép: Benkő Tibor honvédelmi miniszter (j) és Ben Wallace brit védelmi miniszter a megbeszélésüket követően tartott sajtótájékoztatón a Stefánia Palotában 2022. január 31-én. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)