Jelentősen növekedett az illegális bevándorlás Lengyelországban

Jelentősen növekedett tavaly a lengyel–belarusz határon zajló illegális bevándorlás, a határsértési kísérletek megszaporodásával együtt megugrott az őrzött befogadóközpontokban elhelyezett migránsok, valamint az embercsempészettel gyanúsítottak száma – derül ki a lengyel határőrség szóvivőjének hétfői beszámolójából. Anna Michalska sajtókonferencián tekintette át a lengyel–belarusz határon kialakult helyzetet, ahol a tavalyi év második felében megnőtt a migrációs nyomás.

Az egész 2021-es évben ezen a határszakaszon 39 714 határsértési kísérlet történt, míg egy évvel korábban 88 esetet regisztráltak. A lengyel határőrség 2800, az ország területére behatolt migránst vett őrizetbe, míg előző évben 122 őrizetbe vétel történt a határ belarusz szakaszán

– számolt be Michalska.

Az idei év első két napján összesen 44 határátlépési próbálkozást észleltek. A migránsok ismét agresszívak voltak, és támogatták őket a belarusz egyenruhások is – mondta el a szóvivő, megjegyezve: a belarusz rendvédelmi erők „szinten tartják a feszültséget, nehogy akár egyetlen percig is azt gondoljuk, hogy a helyzet megnyugodott”. Embercsempészettel tavaly 426 személyt gyanúsítottak meg, ez is emelkedést jelent a 2020-ban jegyzett 31 esethez képest. A határhelyzet az őrzött befogadóközpontokban is éreztette hatását, ahol az év folyamán 500-ról közel 2500-ra kellett emelni a férőhelyek számát. Michalska szerint a lengyel határőrség kész a kapacitás további növelésére is.

Háromszorosára, 2600-ról közel nyolcezerre nőtt tavaly az előző évhez képest a nemzetközi védelmet kérelmezők száma

– közölte Michalska. Ez az adat a lengyel idegenrendészeti statisztikával összevetve feltehetően nemcsak a Belaruszon át érkező migránsokra, hanem a Lengyelországban benyújtott összes kérvényre vonatkozik.

Az utóbbi harminc év történetében a lengyel határőrség előtt álló legnagyobb logisztikai kihívásnak nevezte Michalska a határfal építését. A lengyel–belarusz határ 187 kilométeres szakaszán építendő, mozgásérzékelőkkel és kamerákkal felszerelt 5,5 méter magas acélfal tervek szerint az év közepére készül majd el. Az októberben eddigi csúcspontjára ért migrációs nyomás miatt a Belarusszal határos térségben március elejéig belépési tilalom van érvényben. Az ott élő lakosok és más kivételek mellett a tilalom nem vonatkozik a határőrség engedélyével rendelkező újságírókra sem.

Borítókép: Az Európai Unióba igyekvő migránsok a lengyel határnál, a kuznicai átkelőnél, a belarusz Grodno környékén 2021. november 15-én (Fotó: MTI/AP/BelTA/Okszana Mancsuk)