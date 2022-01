Lapozó: Iszlamista szervezetek 64 millió euró támogatást kaptak Brüsszeltől

Szavazati jogot kapnak a New Yorkban élő külföldiek

New York City új demokrata polgármestere, Eric Adams is zöld jelzést adott annak az új törvénynek, amelyet az amerikai metropolisz városi tanácsa a múlt hónapban fogadott el. Az új rendelet értelmében New Yorkban szavazati joghoz jut minden olyan külföldi, azaz amerikai állampolgársággal nem rendelkező személy, aki legalább 30 napja él – bejelentett állandó lakcímmel – az Egyesült Államok legnagyobb városában.

Az USA két másik államában, Marylandben és Vermontban már több településen biztosítanak szavazati jogot helyi kérdések eldöntésében az ott élő külföldiek számára. Azonban az érintett városok egyikében sem él csaknem egymillió külföldi státusú szavazó. A hétmillió lakosú New York városában ugyanis a demokrata polgármester több mint 800 ezer külföldinek biztosított szavazati jogot. A külföldiek 2023-tól a metropolisz polgármesterének és kerületi vezetőinek személyéről, a városi tanács összetételéről, és New York pénzügyi és jogi felügyeletét ellátó személyekről dönthetnek majd. A szavazati jog nem terjed ki a szövetségi vagy állami szintű kérdésekre, választásokra.

Eközben az USA több tagállama – például Alabama, Arizona, Colorado és Florida – lépéseket tettek annak érdekében, hogy saját városaikban megakadályozzák a hasonló törvények elfogadását.

A kísérő nélkül érkező „kiskorú” migránsok fele hazudik a koráról Franciaországban

A Le Parisien hétfőn megjelent írása szerint Franciaországban a kísérő nélkül érkező kiskorú migránsok hozzávetőleg 10 százaléka követ el bűncselekményeket, többnyire utcai erőszakos támadásokat, rablásokat, valamint betöréseket. A Franciaországba érkező migránsok valós életkorának a hatósági meghatározása azonban nemcsak a kitoloncolásokat nehezíti meg (mivel az életkor megállapítására nincsenek pontos eredményt garantáló tudományos eszközök), hanem a bűncselekményeket elkövető fiatalok elítélését is, ugyanis valós életkora szerint más elbírálás alá esik egy kiskorú vagy egy felnőtt bűnelkövető.

A párizsi régió korábbi rendőrfőnöke szerint még azt sem túlzás kijelenteni – akár tényszerű bizonyítékok nélkül is –, hogy a felnőtt kísérő nélkül érkező, és magukat 16-17 évesnek mondó bűnöző migránsok több mint fele már elmúlt 18 éves.

Tavalyelőtt, 2019-ben tizenhétezer állítólagos kiskorú migráns élt Franciaországban kísérő nélkül, 2020-ban pedig már 2-3 ezer „kiskorú” bűnelkövetőt tartottak nyilván a hatóságok.

A Francia Nemzetgyűlés két képviselője, Jean-François Eliaou (LREM) és Antoine Savignat (LR) beszámolója szerint a Párizs közvetlen szomszédságában lévő és bevándorlók lakta megye, Seine-Saint-Denis bírósága már kénytelen volt azt is lehetővé tenni, hogy bizonyos esetekben a rendőrség és az ügyészség a vádlottat a testszőrzetének sűrűsége, az arcán található ráncok, valamint ritkuló haja alapján nyilvánítsa felnőtt korúnak, akár a vádlott állításai ellenére is.

Világjárvány helyett hamarosan endémiaként vagy influenzaként kezelhetik a koronavírust Spanyolországban

Pedro Sánchez miniszterelnök rádióinterjúban beszélt arról, hogy dolgoznak egy koronavírus-értékelési terven, amelynek része a vírus átkategorizálása is. A spanyol kormányfő szerint mivel a Covid–19 egyértelműen a hétköznapi élet része marad, eljött az ideje annak, hogy pandémia helyett endémiaként, tehát meghatározott területen folyamatosan fellelhető járványos betegségként vagy pedig influenzaként kezdjék el kezelni. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy szabályozni fogják az antigéntesztek árát, mint ahogy tették azt korábban a maszkokkal is. Miután a rengeteg fertőzött miatt a kereslet rohamosan megnőtt, csökkentik a tesztek áfáját, hogy ne jelentsen túl nagy terhet az állampolgároknak. Közölte azt is, hogy továbbra sem fogják kötelezővé tenni az oltást, ugyanakkor továbbra is felhívják majd az oltatlanok figyelmét arra, hogy kötelességük megvédeni magukat. Sánchez szerint az oltható lakosság 90 százalékos átoltottsága példaértékű, így nincs szükség a kényszerítésre. Elmondta azt is, hogy Spanyolország januárban 344 ezer vakcinát vásárol a Pfizertől, és folytatja az állampolgárok harmadik dózissal történő átoltását. A dél-európai országban jelenleg tomboló hatodik hullám tetőzését a következő hetekre várják. Bár a fertőzöttek száma meghaladja a napi 100 ezret, a miniszterelnök szerint fontosabb kiemelni, hogy az első hullám 13 százalékos halálozási rátája a hatodik hullámra 1 százalékra csökkent, köszönhetően a védőoltásoknak.

