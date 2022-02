Először fizetett egy fegyvergyártó az ámokfutás áldozatainak

Első alkalommal vontak felelősségre egy fegyvergyártót tömeges lövöldözés miatt az Egyesült Államokban.

A Remington Arms 73 millió dollár (22 milliárd forint) kártérítésben állapodott meg egy iskolai lövöldözésben meggyilkolt áldozatok családjával.

Az eset egészen 2012. december 14-ig nyúlik vissza, amikor a Connecticut állambeli Sandy Hook általános iskolában az akkor húszesztendős, mentális problémákkal küzdő Adam Lanza húsz hat-hét éves gyermeket és hat pedagógust mészárolt le. Kilenc család indított pert a Remington ellen még 2015-ben, azzal vádolva Amerika egyik legrégebbi lőfegyvergyártóját, hogy gondatlanul járt el, amikor a katonák által használt Bushmaster AR–15-öt polgári felhasználásra adott el, megsértve ezzel az állam törvényeit.

A jogrendszerünk egy kevés igazságot szolgáltatott ma, de teljes igazságot nem kaphatunk, ugyanis a 15 éves kisfiúnk nem állhat itt mellettünk, ő örökre hatéves maradt

– nyilatkozta az egyik szülő a megállapodás után.

Az áldozatok korábbi emlékhelye. Fotó: AFP/Timothy A. Clary

Egy másikuk úgy fogalmazott: – Remélem, hogy ezzel a megállapodással elérhetjük, hogy a fegyvergyártó cégek biztonságosabbá tegyék az üzleti gyakorlatukat. A connecticuti bíróság a Remington erőszakos videójátékokban elhelyezett reklámanyagait is megvizsgálta, és kifogásolta a cég marketingtevékenységét. – Az ügyben a kártérítés csupán a változás kikényszerítésének eszköze – mondta Josh Koskoff, a családokat képviselő ügyvéd. Egyúttal felszólította a fegyvergyártókat, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget termékeik felhasználásáért. Ugyanis – kevés kivételtől eltekintve – a szövetségi törvények védik a fegyvergyártókat és -kereskedőket a polgárjogi felelősségre vonás alól, ha fegyvereikkel egy harmadik fél követ el bűncselekményeket. Joe Biden demokrata amerikai elnök is méltatta a megállapodást. Közleményében úgy fogalmazott: „Noha a megállapodás nem törli el a családok fájdalmát, a fegyvergyártók felelősségre vonásában ez egy fontos lépés volt.” Az elnök kiemelte, hogy noha a szövetségi törvények védik a fegyvergyártókat, az állami és városi fogyasztóvédelmi törvények értelmében a gyártók és a kereskedők is elszámoltathatók.

Megemlékezés az egyik legvéresebb iskolai tömeggyilkosságra. Fotó: AFP/Spencer Platt

Sandy Hook-i volt az Egyesült Államok történetének negyedik leghalálosabb ámokfutása. A Gun Violence Archive nonprofit szervezet adatai szerint 45 ezer ember vesztette életét fegyveres erőszak miatt 2021-ben, idén eddig 5424 halálos áldozatot regisztráltak a tengerentúlon.