Párizs elítélte az előre eltervezett és cinikus agressziót

Jean Castex francia miniszterelnök elítélte kedden az Ukrajna elleni orosz háborús cselekményt, amely megsérti a nemzetközi jog minden szabályát, és amelyet előre eltervezett és cinikus agressziónak nevezett. A nemzetgyűlésben elmondott beszédében a kormányfő megerősítette, hogy Franciaország teljes mértékben elítéli az Ukrajna ellen indított háborút. – Háborús helyzettel állunk szemben, ugyanakkor hazánk és Európa történelme fordulópontjával is – vélte a miniszterelnök, aki megerősítette Franciaország támogatását az ukrán néppel, amely szörnyűséges pillanatokat él át.

Vlagyimir Putyin a háborút választotta

– tette hozzá Jean Castex a képviselők előtt, akik közül a kormánypártiak többsége az ukrán zászló kék-sárga színeinek megfelelő szalagot viselt.

A képviselők hosszan és állva tapsolták meg Vadim Omelcsenkót, Ukrajna párizsi nagykövetét, aki a karzaton foglalt helyet. A francia miniszterelnök szerint az orosz elnök úgy döntött, hogy meg akarja változtatni a történelem menetét, és vissza akar térni ahhoz a helyzethez, amely a Szovjetunió vége után állt fent, mégpedig egy 44 millió lakosú ország legitim kormányának megdöntése által. Ez az első felvonása annak a válságnak, amely hosszú lesz – figyelmeztetett a kormányfő. Jean Castex megerősítette, hogy a francia hadsereg nem avatkozik be Ukrajnában, de a NATO tagjaként valószínűleg katonailag is elkötelezné magát kelet-európai szövetségesei védelmében, ha a konfliktus túlterjedne Ukrajna területén az észak-atlanti szövetség tagállamai felé. Bejelentette, hogy Franciaország háromszázmillió euróra emeli az Ukrajnának nyújtandó azonnali gazdasági segítség összegét, valamint katonai felszerelést, beleértve fegyvereket is és üzemanyagot szállít az ukrán hadseregnek. Megerősítette, hogy mindazon személyek vagyonát és gazdasági forrásait, akikre Vlagyimir Putyin hatalma támaszkodik, a francia kormány befagyasztotta.

A kormányfő szerint eddig 476 személy szerepel a listán, köztük az orosz elnök és külügyminisztere, Szergej Lavrov.

A francia kormány támogatási programot is előkészít azon mezőgazdasági és ipari szektorok számára, amelyeknek el kell szenvedniük a válság következményeit – mondta Jean Castex. Gérald Darmanin belügyminiszter eközben jelezte, hogy eddig mintegy száz ukrán menekült érkezett Franciaországba, részben a Párizshoz közeli Beauvais repülőterére, mások pedig gépkocsival délkeleti irányból. A tárcavezető a prefektusokkal a menekültek fogadásáról tartott egyeztetés után nyilatkozott a sajtónak. A kormány kedden azt kérte az önkormányzati vezetőktől, hogy tudassák a prefektusokkal, milyen megoldások és kezdeményezések állnak rendelkezésre az egyes településeken annak érdekében, hogy elő lehessen készíteni az ukrán menekültek érkezését, a franciaországi ukrán diaszpóra ugyanis viszonylag kicsi, alig 17 ezer embert számlál.

Borítókép: Jean Castex francia miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/AFP/Thomas Coex)