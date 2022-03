Sokan meghaltak és megsebesültek a Harkiv elleni orosz támadásban

Legalább 21-en meghaltak és 112-en megsebesültek a kelet-ukrajnai Harkiv elleni orosz tüzérségi támadásban az elmúlt 24 órában

– mondta el Oleh Szinehubov, a megye kormányzója szerdán. A hatóságok közölték, hogy az orosz erők rakétatámadásokat hajtottak végre Ukrajna második legnépesebb városa ellen. A csapások civilek lakta területeket értek, és a városháza épülete is romokban hever. Az orosz határhoz közeli, 1,4 milliós település alá orosz légideszantosok értek szerdára virradóra, és összecsapások törtek ki köztük, illetve az ukrán erők között. Egy katonai kórházat is támadás ért – írta honlapján a Sky News brit hírcsatorna.

Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük Kijevben is támadtak katonai és polgári célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, majd benyújtotta európai uniós csatlakozási kérelmét. A felek számos halálos áldozatról számoltak be. A NATO a háború megindulása után aktiválta többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét. Az Európai Unió és a nyugati országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának, és szankciókat hoztak Oroszország ellen.

Borítókép: Az ukrán rendkívüli helyzetek minisztériuma által közreadott kép a harkivi városháza orosz találatot kapott épületének romjairól 2022. március 1-jén (Fotó: MTI/AP/ukrán rendkívüli helyzetek minisztériumának sajtóosztálya)