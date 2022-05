Algéria a gáz elzárásával fenyegeti Spanyolországot

A gázcsap elzárásával fenyegeti Algéria Spanyolországot. Az afrikai ország megtudta, hogy a Pedro Sánchez vezette spanyol kormány egyezséget kötött Marokkóval, miszerint cseppfolyósított gáz újragázosításában segítenek neki, majd azt a használaton kívüli, Algériát Marokkón keresztül a spanyolországi Andalúziával összekötő Maghreb Európa gázvezetéken keresztül küldik vissza Rabatnak.

Algéria azt gyanítja, hogy a spanyolok a tőle vásárolt gázt exportálják Marokkóba.

A két maghrebi ország viszonya rendkívül feszült a Nyugat-Szahara miatt. Míg Algír a terület függetlenségét támogatja, addig Rabat nem enged saját autonómiatervéből, melynek lényege, hogy míg bizonyos kérdésekben a nyugat-szaharaiak önállóan dönthetnének, a külügyi, honvédelmi és jogrendszerhez kapcsolódó kérdésekről a marokkói király rendelkezne. Algéria a konfliktus miatt nem értékesít gázt Marokkónak.

A spanyol kormány márciusban váratlanul bejelentette, hogy több évtizednyi függetlenség után elfogadja Rabat Nyugat-Szaharával kapcsolatos terveit. José Manuel Albares külügyminiszter közölte: a marokkói tervek komolyak, életszerűek és alkalmasak a hosszú ideje fennálló viszály rendezésére.

Algéria nem tudott a pálfordulásáról, melyet később dühösen fogadott. Hazarendelte madridi nagykövetét, sőt még a spanyoloknak értékesített gáz árának felülvizsgálatát is felvetette.

Madrid nem titkolt szándéka volt, hogy az autonómiaterv elfogadásával enyhítse a Rabattal fennálló diplomáciai konfliktust, mely tavaly tavasszal érte el tetőpontját. Spanyolország akkor még Nyugat-Szahara önállóságát támogatta, majd Marokkót megkerülve, titokban orvosi ellátást biztosított a terület függetlenségéért küzdő Polisario Front nevű mozgalom vezetőjének, Brahim Ghalinak. Miután ez kiderült, Marokkó bosszút állt: leállította az úgynevezett szorosátkelés-műveletet, amellyel több millió afrikai állampolgár utazását könnyítették meg Európa és Marokkó között. Ezután Rabat leállította a ceutai határellenőrzést is, és több mint tízezer illegális bevándorló tört be a spanyol autonóm városba, akiknek hazatoloncolása azóta is nehézségbe ütközik.

A spanyol kormány azonban kénytelen volt rendezni viszonyát Marokkóval az állandó migrációs nyomás miatt, így vállalta az összetűzést Algériával.

A helyzet ugyanakkor nem lett békésebb. Algír most ugyanúgy fenyegeti Madridot, mint tavaly Rabat. Miután kiderült, hogy a spanyolok segítenek Marokkónak gázhoz jutni, Algéria közölte: ha kiderül, hogy az ő termékét juttatják el Marokkóba, akkor kötelességszegés miatt megszüntetik az ibériai országgal kötött gázszerződést.

Az algériai gázcsap elzárása a jelenlegi helyzetben, amikor egész Európa az orosz gázfüggőség leküzdésére törekszik, rendkívül súlyos csapást jelentene, különösen Spanyolországnak, amelynek eleve Algéria a legfontosabb gázbeszállítója.

A spanyol kormány állítja: nem a tőlük vásárolt energiahordozót értékesíti tovább Marokkónak. Állítólag Rabat segítséget kért tőlük energiabiztonságának garantálásához, de a nemzetközi piacról szerzi be a cseppfolyósított gázt, Spanyolország pedig csak annak újragázosításában és szállításában segít.

