Emberrablás és sikkasztás miatt elítélt zsűrítag a cannes-i filmfesztiválon

Hamarosan kezdetét veszi az egyik legrangosabb filmipari rendezvény, a 75. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál, mely május 17-től május 28-ig tart, és nyilvánosságra hozták a zsűri tagjainak kilétét is. Vincent Lindon francia színész lesz a zsűri elnöke, az azonban sokakat meglepett, hogy helyet kapott a nyolc tagú zsűriben Ladj Ly, az a mali származású első generációs bevándorló filmrendező is, aki 2019-ben futott be A nyomorultak című filmjével, melyért megkapta a zsűri nagydíját és Golden Globe-díjra is jelölték.

Ahogy a V4NA írja, a probléma azzal van, hogy a férfi múltja korántsem makulátlan, 2011-ben három év börtönbüntetésre ítélték, amiért 2009-ben elrabolt és fogva tartott egy házasságtörő férfit, amiért az vétett a saria törvényei ellen.

Büntetéséből két évet le is ült, ám ezzel még nincs vége a bűnlajstromának, amint arról korábban a V4NA is beszámolt, a rendezőt tavaly februárban őrizetbe vették, mert több mint 200 000 euró közpénzt sikkasztott el.

A férfi azért került a pénzügyminisztérium égisze alá tartozó Tracfin adócsalás, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hírszerző szolgálat látókörébe, mert gyanús pénzügyi tranzakciókat bonyolított különféle offshore cégekkel.

A gyanú szerint a rendező több helyről is sikkasztott: az ingyenes filmes képzést nyújtó iskoláját kezelő Cité des arts visuels nevű egyesület számlájáról 285 000 eurót, a Nyomorultak című filmet készítő Lylyfilms produkciós cég kasszájából pedig 50 000 eurót, írja a Valeurs actuelles nevű hetilap. Ezenkívül egy gyanús, az egyesület számlájáról a Lylyfilms nevű céghez intézett 118 ezer eurós tranzakciót is vizsgálnak a hatóságok, ám erre a sikkasztásra egyelőre nincs bizonyíték.