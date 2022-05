Gyermekpszichiáter figyelmeztet a transzneműségről szóló törvénymódosítás káros hatásaira

A német kormány jelentősen megkönnyítené a nemváltó beavatkozásokat. Az ötlet gazdája Sven Lehmann, akit nemrég neveztek ki a szexuális és nemi sokszínűség elfogadásáért felelős szövetségi kormánybiztosnak. Lehmann – bevallása szerint – elsődleges célja elsősorban most az, hogy a transzneműségről szóló törvényt teljesen megváltoztassa. Reményei szerint év végére teljesen eltörlik ezt a rendelkezést, és sokkal egyszerűbb folyamat lesz a nemváltoztatás.

Sven Lehmann szexuális és nemi sokszínűség elfogadásáért felelős szövetségi kormánybiztos. Fotó: Christoph Soeder

Alexander Korte gyermek- és ifjúságpszichiáter élesen bírálta a kormánybiztos javaslatát. Véleménye szerint nagyon veszélyes lenne egy olyan intézkedést bevezetni, amely megengedné, hogy akár a 14 évesek is megváltoztassák a nemüket. – Ez a családokban is komoly feszültséget fog okozni, mert egyes tinédzserek a szüleik akarata ellenére változtatják majd meg a nemüket – jelentette ki a szakember, aki bevallása szerint a Zöld Pártot támogatja, mégis óriási hibának tartja az elképzelést. Szerinte az is káros a fiatalokra, hogy a média úgy állítja be a nemváltoztatás, mintha azzal minden probléma megoldódna.

A médiában a példaképek euforikusan számolnak be az állítólagosan komplikációmentes orvosi átmenetükről. Úgy tesznek, mintha a földi paradicsomot a nemváltoztatás végrehajtásával érnék el. Valójában életük hátralévő részében hormonpótló terápiára szorulnak

– magyarázta. Korte egyéb veszélyekre is felhívta a figyelmet: a transzszexualitást korszellem-jelenségnek és újfajta identifikációs sablonnak nevezte. Ez elsősorban a fiatalok kiszolgáltatott csoportját szólítja meg. – Bizonyos jelenetekben divatos transznak lenni. Ez pedig elsősorban olyan fiataloknak szól, akiknek a szexualitással kapcsolatos belső konfliktusuk van vagy a társadalmi szerepkliséktől, szépségideáloktól szenvednek – mondta.

Februárban Alice Schwarzer publicista is a transzszexualitás mint trend veszélyeire figyelmeztetett.

Egyre több lány és különösen fiatal nő kerül a nemi problémák közé. A nők egyre ellentmondásosabb szerepével kapcsolatos, így indokolt kellemetlenségüket összetévesztik a »transzszexualitással«

– jelentette ki Schwarzer.