Rég nem látott szárazság fenyegeti a mezőgazdasági termelést

az orosz–ukrán háború mellett az időjárás sem kedvez a mezőgazdaságnak, áprilisban ugyanis 25 százalékkal kevesebb eső esett, mint máskor, és a szokásosnál magasabb hőmérséklet is hozzájárult ahhoz, hogy több megyében aszály alakuljon ki, ami fenyegeti a mezőgazdasági termelést.

Az ország középső részén lévő Cher megyében olyan alacsony a folyók vízszintje, hogy a hajók nem tudnak közlekedni, néhány helyen még a hatvan centimétert sem éri el a víz mélysége, így a hírtelevíziónak nyilatkozó férfinak az összes sétahajós programját törölnie kellett, ami rendkívül érzékenyen érinti, hiszen épp most veszi kezdetét a turistaszezon.

A csapadékhiány a mezőgazdaságot is nagyban befolyásolja, az ország nyugati felében lévő Deux-Sèvres megyében is rendkívül rossz a helyzet, több településen is korlátozták a vízhasználatot. Egy gabonatermelő nyilatkozott a BFMTV-nek, elmondása alapján a föld annyira száraz, hogy csak porzik a talaj, így attól tart, hogy semmi nem fog kikelni a minap elvetett kukoricamagokból.

A rendkívüli szárazságról a francia kormány is beszámolt, Facebook-bejegyzésükben azt írják, hogy az ország 15 megyéjében vízkorlátozási intézkedéseket vezettek be.

A francia kormány által közzétett felhívásban arra kérik a lakosságot, hogy mindenki takarékoskodjon a vízzel, ne folyassa a csapot feleslegesen, korlátozza a kertje öntözését és a mosógépet teljes töltéssel használja. A mezőgazdászokat pedig arra kérik, hogy víztakarékos öntözőberendezést használjanak, valamint olyan növényeket ültessenek, amelyek kevesebb vizet igényelnek – olvasható a V4NA hírügynökség cikkében.

