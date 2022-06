Rezsicsökkentés helyett hideg vizes fürdő a német kormány programja

Mi, magyarok azért építjük a Paksi Atomerőművet, hogy 2030-tól a nemzetközi energiapiac minden fajta bizonytalanságától meg tudjuk szabadítani magunkat. És hosszú távon is fenn tudjuk tartani a rezsicsökkentés eredményeit– mondta. Szijjártó Péter reményét fejezte ki, hogy hamarosan már a létesítési engedély is megérkezhet, így a tényleges építkezés is megindulhat Pakson.

Borítókép: az Adria kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)