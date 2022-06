Magyarországtól akar tanulni a brazil konzervatív oldal

Negyedszer rendezték meg a Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) brazil kiadását. A június 11-12-én Sao Paulóban megtartott eseményen a brazil jobboldal színe-java gyűlt össze: politikusok, miniszterek, képviselők, influenszerek, gondolkodók. Latin-Amerikából a korábbi chilei jobboldali elnökjelölt, José Antonio Kast, valamint a jövő évi argentin választások egyik várható elnökjelöltje, Javier Milei szólalt fel. Az amerikai eredetű CPAC idei brazil konferenciájának egyetlen európai felszólalója az Alapjogokért Központ képviseletében Farkas Vajk volt.

Farkas Vajk felszólalásában elmondta, meghívása köszönhető egyrészt a közel egy hónapja Budapesten megrendezett első európai CPAC sikerének elismerésének, valamint annak, hogy a magyar jobboldal negyedik nagyarányú győzelme felkeltette az egész világ jobboldali erőinek figyelmét.

Előadásában kiemelte, hogy a magyar jobboldalnak az áprilisi választásokon nemcsak a saját belső ellenzékével kellett megküzdenie, hanem a nyílt társadalom és a nemzetközi baloldal határokon és kontinenseken átnyúló erőivel.

Zsúfolásig telt a brazíliai CPAC. Fotó: Alapjogokért Központ

– Most ugyanezek az erők azt tűzték ki célul, hogy megbuktassák a jobboldalt a legnagyobb latin-amerikai országban, Brazíliában. Magyarország azonban megmutatta, hogy nem kell félni a nemzetközi fősodratú média és a baloldal kritikáitól, mert azok nem a demokrácia, hanem a mainstream érdekeinek védelméről szólnak, ráadásul nem tükrözik a választópolgárok véleményét sem. A progresszió álcája mögött szinte mindig marxizmus-neomarxizmus húzódik, amely kizárólagosságra törekszik. Előbb kulturális dominanciát akar, de azzal szinte párhuzamosan politikait is – figyelmeztetett. Majd azzal folytatta, a magyar jobboldal sok év kitartó munkájával bontotta le a posztkommunista elit által dominált struktúrákat és teremtette meg a plurális demokrácia valódi feltételeit.

Most Brazílián a világ szeme, hogy megállítsa az utóbbi időszak tendenciáit, amikor is Latin-Amerikában sorra kerültek hatalomra egyértelműen neomarxista kormányok.

Farkas Vajk kérdésre rámutatott, hogy Brazília októberben sorsdöntő választásokra készül: a kérdés, hogy Brazíliában, Latin-Amerika legnépesebb országában marad-e a jobboldali kormányzat Jair Bolsonaro elnök vezetésével, vagy visszatér a marxista gyökerű, szélsőbaloldali húrokat pengető, korábban korrupció miatt elítélt Lula da Silva. – A nemzetközi baloldal egyértelműen Lulának drukkol, és nemcsak drukkol, segíti is őt. Hasonló felállású közdelem elé néz a brazil jobboldal, mint a magyar az idei választásokon. A mostani brazil CPAC-nek célja is, hogy felkészüljön a helyi konzervatív oldal a választásokra – magyarázta.

Egyébként a konferencián a résztvevők döntően brazilok voltak. Az pedig, hogy Magyarországról is hívtak felszólalót, egyértelműen annak köszönhető, hogy a sorozatban negyedik magyar jobboldali győzelem felkeltette a brazil konzervatív erők érdeklődését is Magyarország iránt, és el akarják tanulni azt a magyaroktól, ami a brazil politikában is alkalmazható.

Borítókép: Farkas Vajk felszólalása a brazíliai CPAC-en (Fotó: Alapjogokért Központ)