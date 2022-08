Autóbombával végeztek Putyin ideológusának lányával

Autójába rejtett pokolgéppel végezhettek Moszkva közelében Vlagyimir Putyin fő ideológusaként számon tartott Alekszandr Dugin lányával, Darja Duginával. Elképzelhető, hogy a célpont eredetileg nem a 30 esztendős nő volt, hanem az apja, ugyanis állítólag csak az utolsó pillanatban döntöttek úgy, hogy külön utaznak. Darja Dugin kivételesen apja autójával utazott, szemtanúk szerint nagy sebességgel vezetett, mikor egy robbanás hallatszott, járműve lángba borult, ő pedig elvesztette az irányítást.

Egyelőre tisztázatlan, hogy ki volt az elkövető vagy hogy az ukrajnai háborúnak volt-e bármi köze a gyilkossághoz.

Alekszandr Dugin filozófus az orosz jobboldal ismert alakja, az egyik fő ideológusa egy nagy orosz birodalom létrehozásának a posztszovjet térség visszaolvasztásával. Nagy hatást gyakorolt az orosz elnökre is, ezért „Putyin agyaként” is szokták emlegetni. Az ukrajnai háborút is lelkesen támogatta. Egyébként a lánya apja mellett dolgozott, lényegében az asszisztenseként, de saját Telegram-csatornája is volt. Mindketten szerepeltek a nyugati szankciós listán.

