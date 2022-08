Kényszerhelyzetbe kerültek a belaruszok

A 2020-as megmozdulások óta Lukasenka Oroszország első számú szövetségese, emiatt az utóbbi hónapokban egyre több olyan hír járta be a sajtót, amelyek szerint belarusz katonák is részt vesznek az ukrajnai háborúban vagy Minszk fegyverekkel támogatja az orosz hadsereget. Gyarmati István azonban elmondta lapunknak, Belarusz nem vesz részt fegyveres erővel a háborúban, csupán az orosz haderőnek ad felvonulási területet. Múlt hónapban például a posztszovjet országból lőttek ki az oroszok rakétát Ukrajnára.

Belaruszban kedden kezdődött meg a légierő hadgyakorlatának első szakasza, amely ma fejeződik be. A következő szakaszra augusztus 22. és 25. között kerül sor, amelyet már az oroszországi Asuluk kiképző támaszponton tartanak. Kijev szerint Minszk azon dolgozik, hogy növelje haderejét, a vezérkar közleménye szerint Lukasenka 45 ezerről nyolcvanezer főre emelné a katonák létszámát. Úgy tűnik azonban, Lukasenka meglehetősen óvatos politikát folytat a háború kérdésében. A belarusz elnök szerdán azt hangsúlyozta, továbbra is együtt kell működniük az Európai Unióval – amely szankciókat vezetett be Belarusz ellen is –, és bízik abban, hogy a tagállamok is érdekeltek lesznek a termékeik vásárlásában.

