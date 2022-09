Zelenszkij felszólította a világ vezetőit, hogy mondjanak le a semlegességről

Erről az ukrán államfő a The Clinton Global Initiative elnevezésű találkozón beszélt, amelyen videóösszeköttetés útján vett részt. Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint a találkozón Zelenszkij különmegbeszélést folytatott Bill Clinton volt amerikai elnökkel is.

Zelenszkij kijelentette, hogy az Egyesült Államok az egész civilizált világnak a demokrácia mutatója, amelyhez más országok is igazodnak. Szerinte ezért fontos, hogy továbbra is vezető szerepet töltsön be Ukrajna támogatásában és az Oroszországra gyakorolt nyomásban. Az ukrán elnök felszólította a világ vezetőit, hagyjanak fel a semlegességgel az Ukrajna elleni háborúban, mert az agresszor elleni harcban nem lehet félreállni és nem kifejezni egyértelműen álláspontunkat.

Nem lehet egyensúlyozni a jó és a rossz, a fény és a sötétség között. Választani kell egy oldalt. Minden szubjektum, minden állam nyitott és szabad. Ezért képesek választani egy oldalt, de nem maradhatnak középen

– jelentette ki Zelenszkij. Felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy a szabad világ őrizze meg az egységét az Oroszországgal szembeni szankciók kérdésében. Az ukrán elnök szerint a legfontosabb szankció, amelyet Oroszországgal szemben alkalmazni kell, az, hogy ismerjék el a terrorizmust támogató államként.

A washingtoni hadtudományi intézet (ISW) szakértői a legfrissebb elemzésükben – amelyből az Ukrajinszka Pravda idézett – rámutattak arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök azért akarja annektálni az orosz erők által megszállt ukrajnai területeket, hogy elrettentse az ukrán hadsereget az ellentámadástól, és azt Oroszország elleni támadásnak nyilvánítsa.

Az ukrán nemzeti gárda a Telegram üzenetküldő alkalmazáson figyelmeztette a Putyin által meghirdetett részleges mozgósításban érintett oroszokat, hogy Ukrajnában fogság vagy halál vár rájuk. Ugyanakkor biztosítottak afelől, hogy az ukrán katonák emberségesen bánnak a fogságba esett orosz katonákkal.

Az oroszok számára az a jó és helyes döntés, hogy megadják magukat, mielőtt meghalnak vagy megsebesülnek, és nem áldozzák fel magukat parancsnokaik jogellenes utasításaira. Ez különösen igaz azokra az oroszokra, akik a részleges mozgósítással kerülnek a háborúba

– írta a nemzeti gárda. Az ukrán vezérkar a szerda reggeli helyzetjelentésében arról írt, hogy a luhanszki és a donyecki régió megszállt területein az oroszok őrizetbe veszik és gyűjtőpontokra küldik a katonakorú férfiakat. „A megszálló erők egységei állományuk veszteségeinek pótlására Donyeck és Luhanszk megyék ideiglenesen megszállt területein folytatódik a helyi lakosok kényszermozgósítása. A megszállók összevont különítményei őrizetbe veszik és gyűjtőpontokra viszik a katonakorú férfiakat, hogy onnan az ukrán védelmi erőkkel vívott csatákban veszteségeket szenvedett egységekhez irányítsák őket” – írta a vezérkar. A harctéri jelentés szerint az ukrán hadsereg az elmúlt napban kilenc településen verte vissza a támadásokat, és negyven orosz katonai célpontban okozott kárt.

A kijevi katonai vezetés legfrissebb, szerdai összesítése szerint eddig több mint 55 ezer orosz katona halt meg Ukrajnában. Az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat arról számolt be, hogy az orosz erők szerdára virradó éjjel ismét tüzet nyitottak a zaporizzsjai atomerőműre, megrongálva a hatos energiablokk kommunikációs berendezését. A támadás következtében az erőmű blokktranszformátora és segédtranszformátorai lekapcsoltak. Az áramkimaradás miatt a biztonsági rendszerek két dízelgenerátorának vészindítása történt az üzemanyaghűtő szivattyúk működésének biztosítására – írta a Telegramon az Enerhoatom.

Pavlo Kirilenko Donyeck megyei kormányzó közölte, hogy az elmúlt napban hat civil vesztette életét a régióban az orosz erők támadásai miatt.

A Harkiv megyei rendőrség közlése szerint folytatódik az izjumi erdőben talált tömegsír feltárása. Eddig 263 halott, köztük két gyermek holttestét exhumálták. A hatóságok szerint az erdős területen mintegy 450 megkínzott és megölt civilt temettek el, és találtak egy másik tömegsírt is, amelyben ukrán katonákat földeltek el.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Forrás: AFP/Ukraine Presidency)