Szöul szerint Phenjan nukleáris fenyegetést jelent

Észak-Korea semmit nem nyerne nukleáris fegyverekkel, mindazonáltal Szöul megerősíti a védelmét – jelentette ki kedden a dél-koreai elnök, aki egyúttal elmondta, hazája igyekszik mélyíteni a biztonsági együttműködést az Egyesült Államokkal és Japánnal.

Észak-Korea következetesen fejleszti fegyverarzenálját, s így nukleáris fenyegetést jelent nemcsak Dél-Koreára, hanem az egész világra nézve

– fogalmazott Jun Szok Jol újságíróknak, kiemelve: Phenjan semmit nem nyerne nukleáris fegyverekkel.

Hétfőn a KCNA észak-koreai állami hírügynökség azt közölte, a kommunista állam az utóbbi két hét rakétakilövéseit Dél-Koreának küldött figyelmeztetésnek szánta, kiemelve, hogy a kilövések során egyebek között amerikai és dél-koreai célpontok megsemmisítésére is képes nukleáris fegyverek fellövését is tesztelték. A fellövésekre – ahol egyébként nukleáris robbanófej-utánzatokat használtak – Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is ellátogatott, aki egyúttal jelezte: folytatják a teszteket.

Jun Szok Jol leszögezte: növelik védelmi kapacitásaikat, egyebek között az Egyesült Államokhoz és Japánhoz fűződő biztonsági kapcsolatok erősítésével is. Ez irányú törekvései miatt viszont

ellenzéki bírálatok kereszttüzébe került, s azt vetették a szemére, hogy japánbarát politikát folytat, ami ahhoz vezethet, hogy japán katonák állomásoznának Dél-Koreában.

Japán 1910-től 1945-ig megszállva tartotta a Koreai-félszigetet, ez pedig a mai napig is árnyékot vet Tokió és Szöul kapcsolataira.

Borítókép: a KCNA észak-koreai állami hírügynökség által 2022. október 10-én közreadott képen kísérleti céllal lőnek ki rakétát egy szeptember 25. és október 9. közötti hadgyakorlaton egy meg nem nevezett helyszínen (Fotó: MTI/EPA/KCNA)