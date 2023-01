Kampánytámogatást kapott Sorostól a Több Európa elnevezésű olasz párt is

A törvény engedélyezi a jelöltek támogatását, mások is kaptak hasonló összeget – emlékeztetett a politikus, aki saját bevallása szerint többször találkozott Soros Györggyel.

Kifejtette: Soros soha nem kért tőlük semmit cserébe, eszmetámogatásról van szó. Azokat az erőket támogatja, amelyek elképzeléseiért harcolnak, mint a migráció, az egyéni szabadságjogok korlátozása elleni fellépés, a demokrácia.

A Soros Györgytől az +Europa politikusainak számláira utalt összegekről elsőként Carlo Calenda, az Akció elnevezésű párt vezetője beszélt a tavalyi olasz választások után. A politikus akkor másfél millió eurós támogatást emlegetett. Hangsúlyozta: a Soros-féle finanszírozások miatt nem lépett választási szövetségre a baloldali pártok koalíciójával. Carlo Calenda arról beszélt, hogy az említett összegből Emma Bonino, az +Europa elnöke is részesült. Bonino korábban az olasz Radikális Pártot vezette, 1995 és 1999 között az Európai Unió humanitárius biztosa volt, majd olasz EU-ügyi miniszter és külügyminiszter is. A politikus tavaly decemberben mondott le a Fight Impunity nevű civil szervezet vezetőségi tisztségéről, miután Alessandro Panzeri alelnök az Európai Parlamentet érintő korrupciós ügyben börtönbe került.

Ahogy arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, a tavalyi magyarországi országgyűlési választások előtt a baloldalt, illetve annak háttérszervezeteit hárommilliárd forintnak megfelelő összeggel támogatta egy amerikai nem kormányzati szervezet.

Írtunk arról is, hogy a hazai pártfinanszírozási törvény nyílt megkerülésével végrehajtott, fedett akció közvetlen célja minden bizonnyal az volt, hogy a 2022. áprilisi választásokra feltőkésítse a magyarországi baloldal jórészt Bajnai Gordonhoz kötődő háttérstruktúráit. A globális-progresszív hálózatokkal való kapcsolattartásban Bajnai Gordont Korányi Dávid, Karácsony Gergely főpolgármester korábbi főtanácsadója váltotta, aki New Yorkban tavaly év elején létrehozta az Action for Democracyt, amelynek ügyvezetője lett. A szervezet feladata az volt, hogy „nemzetközi szövetséget” alakítson ki, mégpedig nyíltan a magyarországi választások kimenetelének befolyásolása érdekében.