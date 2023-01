Bő évtizede tart a magyarországi ellenzék integrálása a globális-progresszív hálózatokba

Antidemokratikus akció 2022-ben

A globális-progresszív hálózatokkal való kapcsolattartásban Bajnai Gordont váltó Korányi Dávid 2021-ben feltűnően aktivizálta magát: Karácsony Gergely főpolgármester színe előtt feleségül vette Mihalik Enikő modellt, majd kiköltözött nejéhez az Egyesült Államokba, és várospolitikai főtanácsadói munkáját is New Yorkból látta el, aztán 2022 elején megalapította az Action for Democracyt, amelynek ügyvezetője lett.

Az Action for Democracy – vezetője által sem leplezett – feladata az volt, hogy „nemzetközi szövetséget” alakítson ki, mégpedig nyíltan a magyarországi választások kimenetelének befolyásolása érdekében.

A magyarországi baloldal mögé 2021–22-ben Korányi hozta az amerikai kapcsolatokat az A4D-n keresztül – nyomatékosítja Békés Márton. A választás végeredménye ismert: soha nem látott mértékű felhatalmazással ismételten a jobboldal győzött.

